Как 20 ноября будут ходить трамваи и троллейбусы в Харькове

Транспорт 20:59   19.11.2025
Оксана Якушко
Как 20 ноября будут ходить трамваи и троллейбусы в Харькове Фото: Василий Голосный

В четверг 20 ноября некоторые трамваи и троллейбусы изменят маршруты, сообщает Харьковский горсовет.

Временные изменения в работе трамвайных и троллейбусных маршрутов 20 ноября связаны с обстрелами критической инфраструктуры Харькова, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Трамваи временно не будут курсировать на пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от пр. Байрона до ул. Мухачева.

Изменения в работе трамваев:

— №5, 8: будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачева»;

— №1, 25, 57: курсировать не будут.

Изменения в работе троллейбусов:

— №3: будет курсировать от разворотного круга «Ул. Университетская» до ул. Одесской;

— №13: будет курсировать от парка «Зустріч» до ст. м. «Дворец Спорта»;

— №19: будет курсировать по маршруту троллейбуса №20 (от разворотного круга «602 микрорайон» до ст. м. «Защитников Украины»);

— №35: будет курсировать по маршруту троллейбуса №31 (от разворотного круга «Северная Салтовка» до ст. м. «Турбоатом»).

На это время вместо троллейбусов и трамваев пассажиров будут возить временные автобусы:

— от ул. 12 Апреля до ул. Одесской (через пр. Александровский и пр. Байрона);

— от парка «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом» (через ул. Харьковских Дивизий и пр. Героев Харькова);

— от ул. Одесской до ул. Мухачева (через пр. Байрона и ул. Морозова);

— по маршруту троллейбуса №1.

Также уменьшат интервалы движения на автобусном маршруте №107 и трамвайном №30.

Автор: Оксана Якушко
