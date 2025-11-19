Как 20 ноября будут ходить трамваи и троллейбусы в Харькове
В четверг 20 ноября некоторые трамваи и троллейбусы изменят маршруты, сообщает Харьковский горсовет.
Временные изменения в работе трамвайных и троллейбусных маршрутов 20 ноября связаны с обстрелами критической инфраструктуры Харькова, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Трамваи временно не будут курсировать на пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от пр. Байрона до ул. Мухачева.
Изменения в работе трамваев:
— №5, 8: будут курсировать до разворотного круга «Ул. Мухачева»;
— №1, 25, 57: курсировать не будут.
Изменения в работе троллейбусов:
— №3: будет курсировать от разворотного круга «Ул. Университетская» до ул. Одесской;
— №13: будет курсировать от парка «Зустріч» до ст. м. «Дворец Спорта»;
— №19: будет курсировать по маршруту троллейбуса №20 (от разворотного круга «602 микрорайон» до ст. м. «Защитников Украины»);
— №35: будет курсировать по маршруту троллейбуса №31 (от разворотного круга «Северная Салтовка» до ст. м. «Турбоатом»).
На это время вместо троллейбусов и трамваев пассажиров будут возить временные автобусы:
— от ул. 12 Апреля до ул. Одесской (через пр. Александровский и пр. Байрона);
— от парка «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом» (через ул. Харьковских Дивизий и пр. Героев Харькова);
— от ул. Одесской до ул. Мухачева (через пр. Байрона и ул. Морозова);
— по маршруту троллейбуса №1.
Также уменьшат интервалы движения на автобусном маршруте №107 и трамвайном №30.
