Завтра, 5 ноября, трамваи изменят маршруты в одном из районов Харькова

5 ноября трамваи №16, 16А и 27 с 9:00 до 16:00 не будут ходить на ул. Непокоренных, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамваи будут ходить так:

№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».