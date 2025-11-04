Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова
5 листопада трамваї №16, 16А та 27 з 9:00 до 16:00 не ходитимуть на вул. Нескорених, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, повідомили у Харківській міськраді.
У цей час трамваї ходитимуть так:
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
