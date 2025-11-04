Live
  • Вт 04.11.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.04
  • EUR 48.43

Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова

Транспорт 17:29   04.11.2025
Оксана Якушко
Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова Фото: Харківська міськрада

5 листопада трамваї №16, 16А та 27 з 9:00 до 16:00 не ходитимуть на вул. Нескорених, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамваї ходитимуть так:

№16:  розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Читайте також: Вибухи чули в Харкові: у передмісті РФ била по опаленню, що відомо (відео)

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова
Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова
04.11.2025, 17:29
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
У Харкові та області перевірили якість повітря: які перевищення знайшли
У Харкові та області перевірили якість повітря: які перевищення знайшли
04.11.2025, 14:14
Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
04.11.2025, 15:23
Скільки ФОПів відкрили бізнес у Харкові з початку року: статистика мерії
Скільки ФОПів відкрили бізнес у Харкові з початку року: статистика мерії
04.11.2025, 13:41
Інформатора ворога з Куп’янщини таки посадили на п’ять років – прокуратура
Інформатора ворога з Куп’янщини таки посадили на п’ять років – прокуратура
04.11.2025, 14:45

Новини за темою:

05.08.2025
На Харківщині на два дні скоротили і скасували низку приміських поїздів
03.10.2024
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Завтра, 5 листопада, трамваї змінять маршрути в одному з районів Харкова», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 17:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 листопада трамваї №16, 16А та 27 з 9:00 до 16:00 не ходитимуть вул. Нескорених, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, кажуть у Харківській міськраді.".