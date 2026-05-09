«SOS»: на Харківщині – дефіцит однієї з груп крові

У Харківській області дефіцит донорської першої негативної групи крові.

“Харків тримається на людях. І сьогодні ця підтримка потрібна знову”, – пише Харківський обласний центр служби крові у мережі “Фейсбук”.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський, -1 поверх у вівторок, четвер, суботу з 09:00 до 14:00.

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.

Нагадаємо, вночі у Харкові сталася стрілянина. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 9 травня близько 00:50 надійшло повідомлення про постріли на проспекті Аерокосмічному. Там правоохоронці виявили 22-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, з вогнепальним пораненням ноги. Зі слів очевидців, чоловік перебував у компанії знайомих, які випивали за сусіднім столиком. Конфліктів між присутніми свідки не чули. Через деякий час пролунали постріли.