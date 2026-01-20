«Щоб не утворився критичний дефіцит»: харків’ян просять стати донорами

В обласному центрі служби крові заявили про потребу донорської крові всіх груп.

«Друзі, потрібна донорська кров всіх груп! Просимо долучитись, щоб не утворився критичний дефіцит крові», – йдеться у повідомленні.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії». У Центрі безкоштовно визначають групу крові, тож попередні аналізи ніде робити не треба. Все визначать на місці та віддадуть результати онлайн.