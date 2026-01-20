Live

«Щоб не утворився критичний дефіцит»: харків’ян просять стати донорами

Суспільство 13:40   20.01.2026
Вікторія Яковенко
«Щоб не утворився критичний дефіцит»: харків’ян просять стати донорами Фото: Харківський обласний центр служби крові

В обласному центрі служби крові заявили про потребу донорської крові всіх груп.

«Друзі, потрібна донорська кров всіх груп! Просимо долучитись, щоб не утворився критичний дефіцит крові», – йдеться у повідомленні.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії». У Центрі безкоштовно визначають групу крові, тож попередні аналізи ніде робити не треба. Все визначать на місці та віддадуть результати онлайн.

Читайте також: Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
БпЛА влетів у важливу дорогу на Харківщині: яму вже залатали (фото)
БпЛА влетів у важливу дорогу на Харківщині: яму вже залатали (фото)
20.01.2026, 14:43
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
20.01.2026, 11:00
«Дзвінки поступають на 1562»: що у Харкові зі світлом, розповів Терехов
«Дзвінки поступають на 1562»: що у Харкові зі світлом, розповів Терехов
20.01.2026, 12:24
Обікрав бюджет Харкова на три мільйони: у чому підозрюють керівника КП
Обікрав бюджет Харкова на три мільйони: у чому підозрюють керівника КП
20.01.2026, 11:41
“Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом
“Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом
19.01.2026, 10:53
Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні
Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні
20.01.2026, 11:57

Новини за темою:

28.09.2025
З проблемою кадрів зіткнулися 60% підприємств – Чумак в інтерв’ю “Об’єктиву”
23.09.2025
Чому бізнес повертається до Харкова – інтерв’ю президента АПР Чумака
24.07.2025
Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради
16.07.2025
Для дитини після операції та бійців з передової: у Харкові – дефіцит крові
08.07.2025
Після обстрілів Харкова та області Центр крові заявляє про важку ситуацію


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Щоб не утворився критичний дефіцит»: харків’ян просять стати донорами», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 13:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В обласному центрі служби крові заявили про потребу донорської крові всіх груп.".