«Щоб не утворився критичний дефіцит»: харків’ян просять стати донорами
Фото: Харківський обласний центр служби крові
В обласному центрі служби крові заявили про потребу донорської крові всіх груп.
«Друзі, потрібна донорська кров всіх груп! Просимо долучитись, щоб не утворився критичний дефіцит крові», – йдеться у повідомленні.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).
Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії». У Центрі безкоштовно визначають групу крові, тож попередні аналізи ніде робити не треба. Все визначать на місці та віддадуть результати онлайн.
Читайте також: Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дефицит, донор, кровь, центр крови;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Щоб не утворився критичний дефіцит»: харків’ян просять стати донорами», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 13:40;