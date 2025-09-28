З проблемою кадрів зіткнулися 60% підприємств – Чумак в інтерв’ю “Об’єктиву”

Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак констатує, що підприємства намагаються повернути на роботу людей віку 60+. При цьому серед молоді є відтік.

“60% підприємств стикнулися з проблемою кадрів. Причому вже серйозно так стикнулися. Це останні дані Європейської бізнес-асоціації, які я бачив. Липень чи червень, якщо не помиляюся. Зараз ситуація ще гірше стає”, – поділився Чумак в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.

Він зазначив, що на роботу намагаються повертати людей 60+. Такі співробітники мають великі плюси – досвід і можливість швидко інтегруватися в процес.

“Але є недолік. Це те, що люди 60+ як правило не дуже прогресивні, не використовують сучасні інструменти. Цифровізація, штучний інтелект. Плюс одне підприємство сказало, що достатньо складно їх інтегрувати у робочі процеси, у тайм-менеджмент, тому що вони звикли працювати трошки по-іншому. Тоді, коли вони були економічно активні, так не працювали. Так, як зараз. Тобто постійні планерки, онлайн-зуми та все таке. Хоча, з іншого боку, ці люди дуже відповідальні, тобто виконують всі поставлені завдання більш чітко, але з погляду комунікацій сучасних, там є деякі проблеми, треба людей навчати”, – пояснив президент АПР.

Роботодавці Харківщини фіксують відтік молоді, в тому числі – і через дозвіл виїзду за кордон чоловікам 18-22 років.

“Є два аспекти, вони різні. Якщо брати статистику ДПСУ, масового відтоку немає. Плюс в них, на жаль, не ведеться окремо статистика по 18-22. З іншого боку, сам бізнес говорить про те, що дійсно відтік є. Він пояснюється деякими факторами. Найголовніший фактор – будь-які батьки хочуть, щоб їхні діти були в безпеці, тому багато молоді релокується в центр України або на захід саме з міркувань безпеки. Друге, це те, що молодь, як правило, більш рухлива і з погляду працевлаштування. Вона може працювати на фрілансі, онлайн і дуже часто офіційно не працевлаштовуватись. Плюс прийняття рішення урядом щодо дозволу виїзду 18-22 створює дуже цікавий прецедент, коли люди розуміють, що вони мають можливість поїхати вчитися в Європу, а там для наших біженців дуже багато цікавих пропозицій є. Друге, той, хто зараз навчається і формально після закінчення навчання може потрапити у віковий ценз 25, це робить доступним призов такої молодої людини. Тому частина зараз вже планує після навчання виїжджати в Європу і там працевлаштовуватись. Найбільш, скажімо так, просунуті намагаються отримати дипломи європейського зразка, дуже класно вчать мови, і це є можливість поїхати працювати в Європу. Тобто є неформальне переміщення, воно відбувається в першу чергу в межах України, яке призводить до того, що є відтік молоді з регіону в інші регіони. Це впливає негативно в першу чергу і на ринок праці, і взагалі на інтелектуальний потенціал, тому що це молоді люди, вони просунуті, вони прогресивні. І вони є мотивацією для інновацій, запровадження нових інструментів. Люди, які повні енергії й готові рухати економіку в тому числі. І це дуже негативно буде впливати в майбутньому, через два-три роки ми будемо бачити ці наслідки”, — прогнозує Чумак.

Він вважає, що зараз у регіоні необхідно впроваджувати програми, які стимулюватимуть молодь залишатися. Такими можуть бути гарантоване перше робоче місце, розширення системи дуальної освіти, компенсація оренди житла тощо.