Що має вивчити кожен, хто шукає роботу, – порада роботодавця
Щоб бути конкурентним на ринку праці, необхідно вивчити “другу професію”. Варіанти різні, але є одна навичка, яка потрібна всім.
Про зміни, які необхідно враховувати всім претендентам, попередив президент ГО “Асоціація приватних роботодавців” Олександр Чумак на регіональному форумі “Підготовка спеціалістів у центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості: навчання українців для потреб бізнесу”.
“Кожен працівник повинен мати своє особисте “друге я”. Це – штучний інтелект. Якщо він не вміє користуватися штучним інтелектом, він програватиме на ринку праці в майбутньому. Кожен має вчитися цьому та підвищувати свою ефективність”, – порадив Чумак.
Щодо “інших професій”, які варто освоювати в різних сферах, то роботодавець навів конкретні приклади.
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“Наприклад, агроном. Агроном сучасний повинен мати навички оператора БПЛА. Чому? Тому що він таким чином може моніторити поля, дивитися вологість, шкідників тощо. Будь-який механізатор, комбайнер, тракторист повинен мати навички ідентифікатора вибухонебезпечних предметів. А краще, якщо він взагалі сапер. Чому? Це пояснювати для нашого регіону не потрібно. Практично кожен менеджер повинен мати навички психолога. Тому що ми всі пройшли через дуже складні обставини. І у кожного, якщо подивитися, є якісь психологічні проблеми. Будь-який менеджер в мене на підприємстві повинен вміти реагувати, коли людина, наприклад, втрачає свідомість просто від того, що пролетів літак. А таке бувало, я особисто таке бачив, і люди просто були шоковані, вони не знали, як реагувати. Це дуже важливо“, – підкреслив президент ГО “Асоціація приватних роботодавців”.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Чумак, вакансии, обучение, работодатель, робота, чумак;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 20:22;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб бути конкурентним на ринку праці, необхідно вивчити “другу професію”. Варіанти різні, але є одна навичка, яка потрібна всім".