Что должен изучить каждый, кто ищет работу, — совет работодателя
Чтобы быть конкурентным на рынке труда, необходимо изучить «вторую профессию». Варианты различны, но есть один навык, который нужен всем.
Об изменениях, которые необходимо учитывать всем соискателям, предупредил президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак на региональном форуме «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса».
«Каждый работник должен иметь свое личное «второе я». Это – искусственный интеллект. Если он не умеет пользоваться искусственным интеллектом, он будет проигрывать на рынке труда в будущем. Каждый должен учиться этому и повышать свою эффективность», — посоветовал Чумак.
Что касается «вторых профессий», которые стоит осваивать в различных сферах, то работодатель привел конкретные примеры.
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«К примеру, агроном. Современный агроном должен обладать навыками оператора БПЛА. Почему? Потому что он таким образом может мониторить поля, смотреть влажность, вредителей. Любой механизатор, комбайнер, тракторист должен обладать навыками идентификатора взрывоопасных предметов. А лучше, если он вообще сапер. Почему? Это объяснять для нашего региона не нужно. Практически каждый менеджер должен обладать навыками психолога. Потому что мы все прошли через очень сложные обстоятельства. И у каждого, если посмотреть, есть психологические проблемы. Любой менеджер у меня на предприятии должен уметь реагировать, когда человек, например, теряет сознание просто от пролетевшего самолета. А такое бывало, я лично такое видел и люди просто были в шоке, они не знали, как реагировать. Это очень важно», — подчеркнул президент ОО «Ассоциация частных работодателей».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков, Экономика; Теги: Александр Чумак, вакансии, обучение, работа, работодатель, робота, чумак;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 20:22;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы быть конкурентным на рынке труда, необходимо изучить «вторую профессию». Варианты различны, но есть один навык, который нужен всем".