Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну

Путін ескалює ситуацію, бо “європейські бухгалтери” поставили перед ним питання, на яке немає відповіді, вважає український інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Масовані атаки на столицю України, що почастішали, та поява російських безпілотників і літаків у небі європейських країн – це хід “ол-ін” Путіна (ставка всього, що є, в покері). А викликана така поведінка тим, що у РФ гроші на війну закінчуються, тоді як ЄС вигадав “пристойний” спосіб фінансувати Україну із заморожених російських активів.

“У Путіна гроші закінчуються”

“Уявіть, що ви бачите гравців у покер. Чергове коло. І один гравець робить новий крок. Підіймає ставки. А в іншого вже порожньо на рахунку. І він вимушений іти ол-ін. І це Путін. Бо в України гроші є. Бо ми знаходимось у переломному моменті, який мало хто помітив. ЄС таки наважився використати російські заморожені активи по повній. ЄС підіймає чек. У той момент, коли у Путіна гроші закінчуються. І росіяни вимушені навіть скорочувати офіційні витрати на війну у бюджеті на 2026 рік”, – написав Фурса 28 вересня, реагуючи на черговий масований повітряний удар по Києву.

Інвестиційний банкір пояснив, яку схему розробили європейські бюрократи, щоб використати заморожені активи, але при цьому не підірвати довіру інвесторів до своїх фінансових інституцій.

Як ЄС передасть Україні заморожені активи РФ, не проводячи конфіскацію

“Ні, ЄС не наважився конфіскувати заморожені активи. Бо виявилось, що це не треба робити. Можна витратити ці гроші й не конфісковувати їх одночасно. Фінансова інженерія рулить. Що робить ЄС? Вони кажуть: дивіться, ми заморозили у 2022 році двісті з гаком мільярдів євро російських активів. Вони були в облігаціях. Борги Німеччини, Франції тощо. Частина з них вже погасилися (строк закінчився і була здійснена виплата), десь приблизно на 170 млрд євро і перетворились на кеш. І цей кеш лежить. То давайте, кажуть європейці, візьмемо цей кеш і купимо на них спеціально для цього випущені облігації ЄС, які будуть фінансувати підтримку України. Формально ніхто нічого не конфісковує. Але гроші працюють. І на них можна купити дуже-дуже багато зброї. А якщо раптом Росія погодиться закінчити війну і виплатити репарації Україні, то тоді частина з цих репарацій піде на погашення цих спеціальних облігацій і повернеться Росії. А якщо ні – то самі винні. В результаті Україна має на найближчі можливість фінансувати війну і збільшувати витрати на протистояння Росії. І це не збільшує борг України. А у Путіна грошей вже немає. Можна підіймати ПДВ, душити малий бізнес тощо, але це все недостатньо. Це не покриває навіть поточних витрат. І навіть при продовженні експорту нафти. А підняти чек він точно не може. І Путін це знає. І це той момент, коли він чує, як “часікі тікають”. І він ескалює. Щоб деескалювати. Бо в нього немає інших аргументів. Бо війна – це завжди про гроші”, – вважає Фурса.

На його думку, “європейські бухгалтери поставили перед Путіним питання, на яке у нього немає відповіді”. Російські обстріли Києва та повітряні провокації у Європі український інвестбанкір назвав актом “не сили, а імпотенції”.