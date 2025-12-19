“Чіткий сигнал із Європи Путіну”: Євросоюз затвердив виплату Україні €90 млрд

На саміті лідерів ЄС, що проходив 18-19 грудня у Брюсселі, учасники погодили виплату Україні 90 мільярдів євро протягом 2026-2027 років.

У документі також йдеться, що Угорщина, Чеська Республіка та Словаччина не братимуть участі у реалізації цього рішення. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав, що це буде безвідсоткова позика.

“Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки”, – написав Мерц у соцмережі Х.

Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко зазначив: отримані кошти спрямують на потреби бюджету та оборони України.

“Ці кошти по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення може відбутись лише після того, як Росія компенсує нам збитки, завдані своєю агресивною війною”, – уточнив Марченко.

Президент Володимир Зеленський назвав рішення “значною підтримкою, яка справді посилює нашу стійкість”.

“Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту“, – додав глава держави.