Що заважає Україні увійти до ЄС та як обіцянки про швидкий вступ шкідять – Геращенко

Чи можна було уникнути міжнародного скандалу з Угорщиною, чого насправді чекають від України для вступу до ЄС, чому в парламенті пробуксовують європейські закони, у першій частині інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповіла Ірина Геращенко, народна депутатка України від опозиційної партії «Європейська солідарність» та в минулому – багаторічний член Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ.

<br />

Владі не варто скочуватися до «орбанщини» та дискредитувати ЗСУ

– Міжнародний скандал розгорівся через публічну суперечку між президентами Угорщини Віктором Орбаном та України Володимиром Зеленським. Як він впливає на позицію України на міжнародному рівні? І чи можна було його уникнути?

– Це багатошаровий скандал. І останній випадок можна кваліфікувати виключно як міжнародний бандитизм, коли українських інкасаторів, що везли валюту в Україну, грубо затримали в Угорщині. Хоча всім очевидно, що такі суми не можуть перевозити без відповідних дозвільних банківських документів. Українські банки завжди отримували цю готівку через авіасполучення до Великої війни. Але останні роки це усталена практика, коли такий вантаж перевозять інкасаторські машини. Тож затримання інкасаторів і по суті сьогодні крадіжка цих десятків мільйонів євро і доларів потребує жорсткої реакції і Брюсселю, і української влади.

– Так, ніхто не сумнівається в антиукраїнській позиції Орбана.

– Але міжнародна політика – це не дитячий садок, а дуже жорстка сфера, де кожна країна прагматично захищає свої національні інтереси. І Україна критично залежить від підтримки ЄС і країн НАТО. Тому наша зовнішня політика має бути професійною і не скочуватися до «орбанщини».

Орбан зараз знаходиться у хиткому стані – 12 квітня в Угорщині парламентські вибори. І за першість змагається партія Орбана і його ключовий супротивник Петер Мадяр, який, згідно зі всіма соцопитуваннями, лідирує. І тому Україна не повинна дати жодного шансу згуртуватися популістському та антиукраїнському орбанівському електорату. Але обзиватися «пузаном» не личить Україні, яка сьогодні як країна (я не кажу про владу) демонструє високий рівень відповідальності європейським принципам, захищаючи їх на фронті. А коли вже Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, взагалі, ще й дискредитує Збройні Сили, натякаючи, що я там комусь в ЗСУ дам адресу, і вони з вами розберуться… Вибачте, Збройні Сили України – не бандити з великої дороги. Вони не ті хлопці, які захоплювали українських інкасаторів. Це захисники, а не нападники.

– Мабуть, угорців цей вислів Зеленського обурив?

– Що трапилось після цієї необережної, некоректної, недипломатичної заяви Зеленського? Ключовий опонент Орбана Петер Мадяр був змушений встати на захист президента Угорщини і сказати, що ми нікому не дозволимо ображати угорців, угорську владу, хто б це не був. Навіщо нам це потрібно? Ми ще з угорцями не посварилися як з країною, як із нацією? Знаєте, орбани приходять і йдуть, країни залишаються. І от моє бачення зовнішньої української політики: все-таки вона має бути професійною. А з цим в останні роки є величезні проблеми.

Популістські обіцянки про швидкий вступ до ЄС шкодять Україні

– Окрім Орбана, Фіцо та інших прихильників Путіна, які всіляко опираються прискореному вступу України до ЄС, ми собі самі періодично цілком успішно шкодимо. Які пункти умов для продовження інтеграції з ЄС, котрі Україна могла б виправити, є недопрацьованими та де найбільші проблеми?

– Знаєте, я ніколи не змінювала свою тверду позицію щодо євроатлантичної інтеграції. Я вважаю, немає у нас іншого шляху, щоб стати сильною державою, аніж все-таки бути в клубі найсильніших. Україні треба в Євросоюз, Україні треба в НАТО. Попри це, я не вважаю правильним ці популістські заяви влади, вони дуже шкідливі, що Україна стане членом ЄС 1 січня 2027-го року. Це неможливо. Це брехня, маніпуляції, і потім влада буде робити знову вигляд, що в усьому винен тільки Орбан або Фіцо, чи партнери. Є стандарти, є копенгагенські критерії. Україна для того, аби стати членом ЄС, має їм відповідати. У питаннях демократії, а не автократії, у питаннях прав людини, верховенства права, боротьби з корупцією.

– В умовах війни не просто дотримуватися усіх цих стандартів.

– Але коли у нас щодня новий корупційний скандал, коли друзі президента запакувалися і зараз живуть не в Києві чи у Харкові під атаками ворога, а в Ізраїлі, якось так у них склалося, що в них є на що там жити. Коли ми бачимо ці абсолютно жахливі килими з валюти у людей, причетних до закупівель в армії, це жахливі речі. Ніякий Орбан тут ні до чого. Владі треба припинити насправді імітувати боротьбу з корупцією. Давайте згадаємо, і ЄС дуже чітко говорить, що удар, якого завдала спроба влади знищити антикорупційні органи, нікуди не зник. Насправді наші партнери хочуть бачити реформи, їх прозорість і реальну боротьбу з корупцією. У нас нереформована прокуратура. До речі, коли вбивали незалежність НАБУ і САП, в законі зник пункт про конкурси в прокуратурі. І це абсолютно не європейська норма, коли призначення прокурорів відбувається не через конкурси, а завдяки рішенню генерального прокурора. От всі пункти Україна має виконати, інакше можна скільки завгодно обвинувачувати всіх на світі, але ніякої євроінтеграції нам не бачити.

У Раді не вистачає голосів «Слуг» для ухвалення законів

– А ще більш ганебним є знищення керованості державних інституцій. От зараз в комітетах Верховної Ради пленарний тиждень (наша розмова відбувалася 11 березня – Ред.) . І щодня закінчується засідання на три години раніше, ніж заплановано. І порядок денний складається з кількох пунктів, тому що взагалі просто немає «Слуг народу». Суспільство, і Харків, до речі, видали великий кредит довіри в 2019 році цьому одноразовому проєкту, який за сім років не став партією, державними діячами, а тепер вони просто «забили» взагалі на роботу та не з’являються у Верховній Раді.

– Або виїхали за кордон, як мажоритарники від Харкова Куницький і Одарченко.

– Одарченка хоча б вивели вже з парламенту, бо там є вирок суду, а Куницький просто рахується депутатом, живе десь у Канаді. Отримує допомогу, як українець. Вони не готувались до війни, голосували всяке корупційне лайно, тепер вони поїхали собі спокійно, там проживають своє краще життя. А на цьому тижні в парламенті «Слуги» давали за «європейські» закони лише 118 голосів. Ну немає голосів – це безвідповідально і жахливо. І тому мені здається, що з таким парламентом і урядом неможлива євроінтеграція.

– То що ж робити? Новий парламент ми зараз не оберемо!

– Нам потрібно дуже чесно поставити діагноз, в умовах неможливості виборів все-таки визнати, що немає ніякої монобільшості, переформатувати коаліцію з проєвропейських депутатів. Серед «Слуг» є різні, це теж правда, в тому числі серед харківських. Я з повагою ставлюсь до кожної людини, яка ходить на роботу, яка працює на Україну. І просто сформувати таку коаліцію порятунку України, інтелектуально посилити уряд і працювати, об’єднавшись навколо двох речей: перше – це мир, це підтримка ЗСУ і друге – євроінтеграція.