8 років за ґратами для Одарченка: ВАКС підтвердив вирок нардепу з Харкова

АП ВАКС залишила без змін вирок нардепу, що втік, Андрію Одарченку, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як передає МГ «Об’єктив», сьогодні, 10 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 14 листопада 2024 року, яким народного депутата України IX скликання Андрія Одарченка визнали винним у наданні хабаря Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Слідство встановило, що нардеп запропонував топпосадовцю хабар, щоб Міжвідомча робоча група виділила кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Гроші мали піти на ремонт будівель університету, де Одарченко продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено). Сума хабаря мала становити 8 % від обсягу фінансування.

Надалі нардеп передав топпосадовцю частину цього хабаря у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно $10 тис.

Отже, ВАКС та АП ВАКС визнали Андрія Одарченка винуватим у вчиненні злочину, пов’язаного із корупцією.

Суд призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Верховного Суду.