Сьогодні 21 листопада 2025: яке свято та день в історії

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи. 21 листопада 1783 року в небо вперше в історії піднялася повітряна куля, пілотована людиною. У 1806-му Наполеон оголосив “континентальну блокаду” Великої Британії. У 1918-му уряд ЗУНР залишив Львів. У 1920-му армія та уряд УНР залишили територію Української держави. У 1921-му більшовики розстріляли учасників Другого Зимового походу армії УНР. У 2004-му та 2013-му роках у Києві розпочалися протести, які призвели до Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 2023-му на першому задокументованому в Україні хабарі в криптовалюті попався народний депутат від Харкова Андрій Одарченко. У 2024-му РФ вдарила по Україні ракетою, яку Путін згодом назвав “орєшніком”.

Свята та пам’ятні дати 21 листопада

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи.

У світі – Всесвітній день телебачення та Всесвітній день вітань.

Третя п’ятниця листопада – це Міжнародний день протидії булінгу (таких дні два на рік – в останню п’ятницю лютого та третю п’ятницю листопада) та Всесвітній день вазектомії.

Також сьогодні: День без музики, Всесвітній день рибальства, Європейський день муковісцидозу.

21 листопада в історії

21 листопада 1783 року в небо вперше в історії піднялася повітряна куля, пілотована людиною. Це був так званий монгольф’єр – аеростат, наповнений гарячим повітрям. Докладніше.

21 листопада 1806 року французький імператор Наполеон видав Берлінський декрет – відомий як оголошення “континентальної блокади” Великої Британії. Докладніше.

21 листопада 1918 року уряд ЗУНР залишив Львів і переїхав спочатку до Тернополя, а згодом – до Станіслава (сучасного Івано-Франківська). Докладніше.

21 листопада 1919 року уклали “Договір між союзними державами та Польщею про Східну Галичину”. Докладніше.

21 листопада 1920 року армія УНР, відступаючи під тиском більшовицької орди, перейшла Збруч, опинившись на території Польської держави, де українських воїнів інтернували.

21 листопада 1921 року більшовики у селі Базар почали розстрілювати учасників Другого Зимового походу армії УНР – тих, хто потрапив у полон до окупантів під час бою під Малими Міньками. Усього з 21 по 23 листопада стратили 361 українського воїна.

21 листопада 2004 року розпочалися акції на Майдані Незалежності, які згодом переросли в Помаранчеву революцію. Докладніше.

21 листопада 2013 року в Україні розпочався Євромайдан, який дав початок Революції Гідності. Докладніше.

21 листопада 2023 року нардепа з Харкова Андрія Одарченка спіймали на хабарі у криптовалюті. Таким сумнівним чином він увійшов до історії країни – хабар у “крипті”, який Одарченко пропонував Мустафі Найєму, став першим задокументованим в Україні. Докладніше.

21 листопада 2024 року РФ вдарила по Україні ракетою, яку Путін згодом назвав “орєшніком”. Під ударом було місто Дніпро, цілили по підприємству “Південмаш”. Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що армія РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Її запустили з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.

До цієї атаки про існування у РФ будь-якого “орєшніка” ніколи не повідомляли. Військові експерти припустили, що ворог використав дещо модифіковану ракету середньої дальності RS-26 “Рубіж”. Значних руйнувань внаслідок удару не було, адже ракета не несла бойової частини, яка, за логікою, мала б бути ядерною. Утім, надалі “орєшнік” став на якийсь час інформаційною зброєю, якою російський диктатор і його пропаганда всіляко лякали українців і світ. На полігоні Капустин Яр періодично фіксували активність, через яку оголошували повітряну тривогу по всій території України. Путін неодноразово заявляв про початок “масового виробництва” цієї “чудо-зброї”. В Україні на всі ці “лякалки” традиційно відповідали іронічно.

“Про “орєшнік” особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і “орєшнік” не полетів. А тут ціле серійне виробництво”, – зокрема, писав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Церковне свято 21 листопада

21 листопада – свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день іде сніг з дощем, то весна буде з негодами.

Якщо сніг пішов уранці, то Великдень буде зі снігом.

Що не можна робити 21 листопада

Не можна займатися важкою працею.

Не можна займатися рукоділлям і домашньою роботою: шити, вишивати, прибирати, прати тощо.

Не можна вживати алкоголь і лаятися.