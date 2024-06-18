Суд у справі нардепа з Харкова, якого впіймали на хабарі, почнеться 20 червня

Перше засідання у справі нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють в отриманні хабаря, має відбутися 20 червня, повідомив ХАЦ.

За версією обвинувачення у серпні 2023 року народний депутат від «Слуги Народу» Андрій Одарченко звернувся до тодішнього керівника Держагентства відновлення Мустафи Найєма з проханням посприяти у виділенні коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного Державного біотехнологічного університету. Одарченко ще у 2021 році обрався ректором ДБТУ, але так і не склав мандат народного депутата.

Нардеп пообіцяв надати неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 000 доларів. Після виділення коштів для ДБТУ на криптогаманець Найєма надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 000 доларів.

За даними антикорупційних органів, це перший хабар, який вдалося зафіксувати у криптовалюті в Україні.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень. За Одарченка внесли вказану суму і він вийшов із СІЗО, тому на нього «покладені відповідні процесуальні обов’язки». Пізніше захист нардепа спробував оскаржити запобіжний захід, проте АП ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги.