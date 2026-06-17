Скiльки декларацiй з криптовалютою зареєстрували на Харківщині – аналітика

В Україні торік подали 2861 декларацію з криптовалютою, повідомляє ресурс «Опендатабот». Це на 16% більше, ніж у 2024 році. На Харківщині ж зареєстрували 200 таких декларацій.

«Варто зазначити, що 265 декларацій із криптовалютою були подані невчасно — після 1 квітня 2026 року. Найактивніше криптовалюту декларують представники Національної поліції — 548 декларацій або 19% усіх випадків. Далі йдуть працівники прокуратури (358 декларацій), військовослужбовці ЗСУ (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198)», – йдеться у повідомленні.

Найбільше декларацій з криптовалютою подали у Києві — 820. Потім йде Київщина (277), Дніпропетровщина (215) та Харківщина.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов подав декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2025 році міський голова заробив понад 2,2 млн грн. Весь дохід – це зарплата на офіційній посаді. Тобто на місяць вона склала понад 180 тис. грн. Також міський голова зберігає готівку в гривні, євро та доларах, має пів мільйона коштів на банківських рахунках і цінні папери. Докладний розбір – за посиланням.