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Скiльки декларацiй з криптовалютою зареєстрували на Харківщині – аналітика

Суспільство 15:25   17.06.2026
Вікторія Яковенко
Скiльки декларацiй з криптовалютою зареєстрували на Харківщині – аналітика Інфографіка ресурсу “Опендатабот”

В Україні торік подали 2861 декларацію з криптовалютою, повідомляє ресурс «Опендатабот». Це на 16% більше, ніж у 2024 році. На Харківщині ж зареєстрували 200 таких декларацій.

«Варто зазначити, що 265 декларацій із криптовалютою були подані невчасно — після 1 квітня 2026 року. Найактивніше криптовалюту декларують представники Національної поліції — 548 декларацій або 19% усіх випадків. Далі йдуть працівники прокуратури (358 декларацій), військовослужбовці ЗСУ (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198)», – йдеться у повідомленні.

Найбільше декларацій з криптовалютою подали у Києві — 820. Потім йде Київщина (277),  Дніпропетровщина (215) та Харківщина.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов подав декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2025 році міський голова заробив понад 2,2 млн грн. Весь дохід – це зарплата на офіційній посаді. Тобто на місяць вона склала понад 180 тис. грн. Також міський голова зберігає готівку в гривні, євро та доларах, має пів мільйона коштів на банківських рахунках і цінні папери. Докладний розбір – за посиланням.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 15:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україні торік подали 2861 декларацію з криптовалютою, повідомляє ресурс «Опендатабот». Це на 16% більше, ніж у 2024 році. На Харківщині ж зареєстрували 200 таких декларацій.".