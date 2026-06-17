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Знайшов карту та вирушив на закуп: харків’янину вручили підозру

Події 11:52   17.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Знайшов карту та вирушив на закуп: харків’янину вручили підозру

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що вручили харків’янину підозру у крадіжці чужих коштів із банківської картки. 

За версією слідства, ймовірний зловмисник знайшов біля магазину у Шевченківському районі банківську картку, проте повідомляти про знайдене та повертати її власниці не став. Натомість, встановили правоохоронці, вже наступного дня чоловік вирушив по магазинах і скупився на понад десять тисяч гривень.

“Слідчі Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова повідомили про підозру 66-річному чоловіку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України”, – пишуть копи.

Тепер злодієві загрожує до восьми років в’язниці, додали в поліції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 11:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що вручили харків’янину підозру у крадіжці чужих коштів із банківської картки. ".