Знайшов карту та вирушив на закуп: харків’янину вручили підозру

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що вручили харків’янину підозру у крадіжці чужих коштів із банківської картки.

За версією слідства, ймовірний зловмисник знайшов біля магазину у Шевченківському районі банківську картку, проте повідомляти про знайдене та повертати її власниці не став. Натомість, встановили правоохоронці, вже наступного дня чоловік вирушив по магазинах і скупився на понад десять тисяч гривень.

“Слідчі Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова повідомили про підозру 66-річному чоловіку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України”, – пишуть копи.

Тепер злодієві загрожує до восьми років в’язниці, додали в поліції.