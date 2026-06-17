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Нашел карту и отправился на закупку: харьковчанину вручили подозрение

Происшествия 11:52   17.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Нашел карту и отправился на закупку: харьковчанину вручили подозрение

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что вручили харьковчанину подозрение в краже чужих средств с банковской карты. 

По версии следствия, вероятный злоумышленник нашел возле магазина в Шевченковском районе банковскую карточку, однако сообщать о найденном и возвращать ее владелице не стал. Вместо этого, установили правоохранители, уже на следующий день мужчина отправился по магазинам и скупился более, чем на десять тысяч гривен.

«Следователи Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова сообщили о подозрении 66-летнему мужчине в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) и ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины», – пишут копы.

Теперь вору грозит до восьми лет тюрьмы, добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 11:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что вручили харьковчанину подозрение в краже чужих средств с банковской карты. ".