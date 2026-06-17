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Ночью россияне атаковали сразу два предприятия в Дергачах

Происшествия 10:44   17.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью россияне атаковали сразу два предприятия в Дергачах

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что «прилеты» в Дергачах зафиксировали 17 июня около 01:05.

Удары пришлись по двум гражданским предприятиям. Оба они не работали, отметил Задоренко. В результате «прилетов» повреждены склады, трактор и авто. Людей на предприятии не было, поэтому и пострадавших нет. Чем именно били россияне – на данный момент еще устанавливают.

Обстрел Дергачей 17 июня

«Также вчера около 21:40 вражеский FPV-дрон попал по частному дому в Слатино. Слава богу, в этом случае тоже обошлось без пострадавших», – добавил Задоренко.

Обстрел Дергачей 17 июня

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 10:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что «прилеты» в Дергачах зафиксировали 17 июня около 01:05.".