Из Харькова в Днепр за четыре часа: УЗ запустила новый поезд
Фото: Укрзалізниця
В АО «Укрзалізниця» рассказали о запуске нового регионального поезда №854/853 между Харьковом и Днепром. Теперь дорога между областными центрами будет занимать всего четыре часа.
Запускаем новый региональный рейс с 19 июня, отметили в УЗ:
- Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29;
- обратно поезд №853 будет отправляться из Харькова в тот же день в 15:30, прибытие в Днепр в 19:41.
- На маршруте предусмотрены следующие остановки: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь, Мерефа, Харьков.
«Билеты на поезда №854 Днепр – Харьков и №853 Харьков – Днепр уже доступны в приложении УЗ в разделе «Дальние», – добавили в УЗ.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 10:05;