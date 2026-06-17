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Из Харькова в Днепр за четыре часа: УЗ запустила новый поезд

Транспорт 10:05   17.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из Харькова в Днепр за четыре часа: УЗ запустила новый поезд Фото: Укрзалізниця

В АО «Укрзалізниця» рассказали о запуске нового регионального поезда №854/853 между Харьковом и Днепром. Теперь дорога между областными центрами будет занимать всего четыре часа. 

Запускаем новый региональный рейс с 19 июня, отметили в УЗ:

  • Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29;
  • обратно поезд №853 будет отправляться из Харькова в тот же день в 15:30, прибытие в Днепр в 19:41.
  • На маршруте предусмотрены следующие остановки: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь, Мерефа, Харьков.

«Билеты на поезда №854 Днепр – Харьков и №853 Харьков – Днепр уже доступны в приложении УЗ в разделе «Дальние», – добавили в УЗ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 10:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» рассказали о запуске нового регионального поезда №854/853 между Харьковом и Днепром. Теперь дорога между областными центрами будет занимать всего четыре часа. ".