Из Харькова в Днепр за четыре часа: УЗ запустила новый поезд

В АО «Укрзалізниця» рассказали о запуске нового регионального поезда №854/853 между Харьковом и Днепром. Теперь дорога между областными центрами будет занимать всего четыре часа.

Запускаем новый региональный рейс с 19 июня, отметили в УЗ:

Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29;

обратно поезд №853 будет отправляться из Харькова в тот же день в 15:30, прибытие в Днепр в 19:41.

На маршруте предусмотрены следующие остановки: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь, Мерефа, Харьков.

«Билеты на поезда №854 Днепр – Харьков и №853 Харьков – Днепр уже доступны в приложении УЗ в разделе «Дальние», – добавили в УЗ.