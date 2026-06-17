З Харкова до Дніпра за чотири години: УЗ запустила новий поїзд

В АТ “Укрзалізниця” розповіли про запуск нового регіонального поїзда №854/853 між Харковом та Дніпром. Тепер дорога між обласними центрами займатиме лише чотири години.

Запускаємо новий регіональний рейс із 19 червня, зазначили в УЗ:

Потяг №854 вирушатиме з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29;

назад поїзд №853 відправлятиметься з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:41.

На маршруті передбачено такі зупинки: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків.

“Квитки на потяги №854 Дніпро – Харків та №853 Харків – Дніпро вже доступні у додатку УЗ у розділі “Дальні”, – додали в УЗ.