Дороги ремонтують у Харкові: де саме (фото)
Фото: ХМР
Фахівці КП «Шляхрембуд» продовжують ремонтувати вулично-дорожню мережу у Харкові, повідомляє міськрада.
На вул. Дудинської комунальники міняють дорожнє покриття на ділянці площею 3 тисячі кв. м. Також уздовж вулиці майстри ремонтують тротуар.
Також наразі фахівці вже завершили поточний ремонт проїжджої частини на вул. Мирослава Мисли. Тепер триває підготовка ділянок на вул. Сонячній і вул. Павла Тичини, щоб їх надалі асфальтувати.
Загалом щодня харківські вулиці ремонтують близько 250 працівників і понад 200 одиниць спецтехніки підприємства.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 17:50;