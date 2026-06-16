Дороги ремонтують у Харкові: де саме (фото)

Фахівці КП «Шляхрембуд» продовжують ремонтувати вулично-дорожню мережу у Харкові, повідомляє міськрада.

На вул. Дудинської комунальники міняють дорожнє покриття на ділянці площею 3 тисячі кв. м. Також уздовж вулиці майстри ремонтують тротуар.

Також наразі фахівці вже завершили поточний ремонт проїжджої частини на вул. Мирослава Мисли. Тепер триває підготовка ділянок на вул. Сонячній і вул. Павла Тичини, щоб їх надалі асфальтувати.

Загалом щодня харківські вулиці ремонтують близько 250 працівників і понад 200 одиниць спецтехніки підприємства.