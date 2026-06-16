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Дороги ремонтують у Харкові: де саме (фото)

Суспільство 17:50   16.06.2026
Оксана Якушко
Дороги ремонтують у Харкові: де саме (фото) Фото: ХМР

Фахівці КП «Шляхрембуд» продовжують ремонтувати вулично-дорожню мережу у Харкові, повідомляє міськрада.

На вул. Дудинської комунальники міняють дорожнє покриття на ділянці площею 3 тисячі кв. м. Також уздовж вулиці майстри ремонтують тротуар.

Також наразі фахівці вже завершили поточний ремонт проїжджої частини на вул. Мирослава Мисли. Тепер триває підготовка ділянок на вул. Сонячній і вул. Павла Тичини, щоб їх надалі асфальтувати.

Загалом щодня харківські вулиці ремонтують близько 250 працівників і понад 200 одиниць спецтехніки підприємства.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 17:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці КП «Шляхрембуд» продовжують ремонтувати вулично-дорожню мережу у Харкові, повідомляє міськрада.".