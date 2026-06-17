Вночі росіяни атакували одразу два підприємства у Дергачах
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що “прильоти” у Дергачах зафіксували 17 червня близько 01:05.
Удари прийшлися по двох цивільних підприємствах. Обидва вони не працювали, зазначив Задоренко. Внаслідок “прильотів” пошкоджені склади, трактор та авто. Людей на підприємстві не було, тож і постраждалих немає. Чим саме били росіяни – зараз ще встановлюють.
“Також учора близько 21:40 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному будинку у Слатиному. Слава богу, у цьому випадку теж минулося без постраждалих”, – додав Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2026 в 10:44;