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Сколько деклараций с криптовалютой зарегистрировали на Харьковщине – аналитика

Общество 15:25   17.06.2026
Виктория Яковенко
Сколько деклараций с криптовалютой зарегистрировали на Харьковщине – аналитика Инфографика ресурса «Опендатабот»

В Украине в прошлом году подали 2861 декларацию с криптовалютой, сообщает ресурс «Опендатабот». Это на 16% больше, чем в 2024 году. На Харьковщине зарегистрировали 200 таких деклараций.

«Следует отметить, что 265 деклараций с криптовалютой были поданы не вовремя — после 1 апреля 2026 года. Активнее всего криптовалюту декларируют представители Национальной полиции — 548 деклараций или 19% всех случаев. Далее следуют работники прокуратуры (358 деклараций), военнослужащие ВСУ (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198)», — говорится в сообщении.

Больше деклараций с криптовалютой подали в Киеве — 820. Затем идет Киевщина (277), Днепропетровщина (215) и Харьковщина.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов подал декларацию о доходах. Согласно ей, в 2025 году мэр заработал более 2,2 млн грн. Весь доход – это зарплата на официальном посту. То есть, в месяц она составила более 180 тыс. грн. Также мэр хранит наличные в гривне, евро и долларах, имеет полмиллиона средств на банковских счетах и ​​ценные бумаги. Подробный разбор – по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине в прошлом году подали 2861 декларацию с криптовалютой, сообщает ресурс «Опендатабот». На Харьковщине зарегистрировали 200 таких деклараций.".