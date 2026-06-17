Сколько деклараций с криптовалютой зарегистрировали на Харьковщине – аналитика

В Украине в прошлом году подали 2861 декларацию с криптовалютой, сообщает ресурс «Опендатабот». Это на 16% больше, чем в 2024 году. На Харьковщине зарегистрировали 200 таких деклараций.

«Следует отметить, что 265 деклараций с криптовалютой были поданы не вовремя — после 1 апреля 2026 года. Активнее всего криптовалюту декларируют представители Национальной полиции — 548 деклараций или 19% всех случаев. Далее следуют работники прокуратуры (358 деклараций), военнослужащие ВСУ (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198)», — говорится в сообщении.

Больше деклараций с криптовалютой подали в Киеве — 820. Затем идет Киевщина (277), Днепропетровщина (215) и Харьковщина.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов подал декларацию о доходах. Согласно ей, в 2025 году мэр заработал более 2,2 млн грн. Весь доход – это зарплата на официальном посту. То есть, в месяц она составила более 180 тыс. грн. Также мэр хранит наличные в гривне, евро и долларах, имеет полмиллиона средств на банковских счетах и ​​ценные бумаги. Подробный разбор – по ссылке.