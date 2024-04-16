Підозрюють у дачі хабара у крипті: справу нардепа з Харкова передали до суду
Справу нардепа з Харкова Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму, направили до суду.
Про це повідомляють у пресслужбі НАБУ.
Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. 22 листопада ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці та при цьому визначив заставу в 15 мільйонів гривень. За Одарченка внесли вказану суму і він вийшов із СІЗО, тому на нього «покладені відповідні процесуальні обов’язки». Пізніше захист нардепа спробував оскаржити запобіжний захід, проте АП ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, НАБУ, Найем, нардеп, одарченко, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу нардепа з Харкова Андрія Одарченка, якого підозрюють у спробі дати хабар у криптовалюті голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму, направили до суду".