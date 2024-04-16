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Подозревают в даче взятки в крипте: дело нардепа из Харькова передали в суд

Общество 19:36   16.04.2024
Елена Нагорная
Подозревают в даче взятки в крипте: дело нардепа из Харькова передали в суд

Дело нардепа из Харькова Андрея Одарченко, которого подозревают в попытке дать взятку в криптовалюте главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему, направили в суд.

Об этом сообщают в пресс-службе НАБУ.

Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен. За Одарченко внесли указанную сумму и он вышел из СИЗО, поэтому на него «возложены соответствующие процессуальные обязанности». Позже защита Одарченко попыталась обжаловать меру пресечения, однако АП ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело нардепа из Харькова Андрея Одарченко, которого подозревают в попытке дать взятку в криптовалюте главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему, направили в суд".