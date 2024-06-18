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Суд по делу нардепа из Харькова, пойманного на взятке, начнется 20 июня — ХАЦ

Общество 18:03   18.06.2024
Оксана Якушко
Суд по делу нардепа из Харькова, пойманного на взятке, начнется 20 июня — ХАЦ Фото: ХАЦ

Первое заседание по делу нардепа Андрея Одарченко, подозреваемого в получении взятки, должно состояться 20 июня, сообщил ХАЦ.

По версии обвинения в августе 2023 года народный депутат от «Слуги Народа» Андрей Одарченко обратился к тогдашнему руководителю Госагентства восстановления Мустафы Найема с просьбой помочь в выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного Государственного биотехнологического университета. Одарченко еще в 2021 году избрался ректором ГБТУ, но так и не сдал мандат народного депутата.

Нардеп пообещал оказать неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 000 долларов. После выделения средств для ДБТУ на криптогаманец Найема поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 000 долларов.

По данным антикоррупционных органов, это первая взятка, которую удалось зафиксировать в криптовалюте в Украине.

Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен. За Одарченко внесли указанную сумму и он вышел из СИЗО, поэтому на него «возложены соответствующие процессуальные обязанности». Позже защита Одарченко попыталась обжаловать меру пресечения, однако АП ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 18:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первое заседание по делу нардепа Андрея Одарченко, подозреваемого в получении взятки, должно состояться 20 июня, сообщил ХАЦ.".