Засуджений за спробу підкупу Найєма Одарченко все ще ректор вишу в Харкові

З харківським нардепом Андрієм Одарченком, якого суд визнав винним у спробі підкупу голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, розірвуть контракт як із ректором Державного біотехнологічного університету. Раніше цей контракт було офіційно припинено.

Про це сказав харківським журналістам на брифінгу міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

«Щодо Андрія Одарченка, там зараз юридичні процедури відбуваються. Звичайно, контракт з ним буде розірваний, тому що ми маємо факт порушення ним законодавства. Цього достатньо. Коли ми отримаємо весь пакет юридичних рішень щодо нього, ми цей контракт маємо розірвати», — пояснив Лісовий.

На питання – чи буде призначений новий виконувач обов’язків ректора у зв’язку з тим, що вся чинна команда сформована Одарченком – міністр відповів: “Сьогодні Рада оборони Харківської області прийняла рішення щодо того, щоб дозволити вибори в Харківському регіоні. Усі ті інституції, університети, які потребують сьогодні виборів, будуть поступово поетапно входити в виборчий процес”.



Скриншот з сайту Державного біотехнологічного університету

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. Згідно з матеріалами справи, нардеп хотів, щоб із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він обіймав посаду ректора. У вересні в Центрі протидії корупції з посиланням на САП повідомили, що Одарченко втік з України. Після цього Вищий антикорупційний суд оголосив його у державний та міжнародний розшук, інформувало «Суспільне». Також Одарченка відкликали зі складу антикорупційного комітету ВР. Вищий антикорупційний суд 14 листопада оголосив вирок – вісім років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Також нагадаємо, ректором новоствореного Державного біотехнологічного університету Одарченка обрали 29 грудня 2021 року – нардеп від “Слуги народу” був одним із головних ініціаторів та лобістів злиття чотирьох вишів. Проте, як писав аналітичний центр “Обсерваторія демократії” з посиланням на чинне законодавство, посада ректора несумісна з мандатом нардепа.