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Кримінальну справу відкрили стосовно голови Харківської облради – НАЗК

Політика 12:10   19.11.2024
Вікторія Яковенко
Кримінальну справу відкрили стосовно голови Харківської облради – НАЗК

НАЗК виявило ознаки недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації голови Харківської облради Тетяни Єгорової–Луценко за 2022 рік, повідомляє пресслужба агенства.

У НАЗК відмічають, за результатами перевірки голова облради не зазначила у декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, вартість якого може становити 88 тис. євро (що еквівалентно понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік.

«Також, на підставі аналізу відомостей про підтверджені доходи і витрати посадовиці протягом звітного періоду виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн», – додали у НАЗК.

Крім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

«Також посадовиця не зазначила  у декларації відомості про визначення її чоловіка кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан  на набережній Канн, Франції)», – додали в агенстві.

Тож, за цими результатами НАБУ внесло відомості в ЄРДР та розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 366-2 ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "НАЗК виявило ознаки недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації голови Харківської облради Тетяни Єгорової–Луценко за 2022 рік, повідомляє пресслужба агенства.".