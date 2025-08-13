Єгорова-Луценко збирає депутатів Харківської облради на сесію: питання
Фото: Галина Куц
Пленарне засідання чергової сесії Харківської обласної ради призначене на 21 серпня.
Відповідне розпорядження підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. На порядку денному – 25 питань, а також розгляд депутатських запитів та блок «Різне».
Низка питань – кадрові, звільнятимуть, перепризначатимуть та продовжуватимуть контракти з керівниками комунальних установ. Ще декілька – стосуються спільної власності територіальних громад.
Порядок денний:
