Перемогу замінили справедливим миром у Харкові: огляд фронту за тиждень

Як у Харкові реагують на перемовини США та Росії? Чи був “хор проти Трампа” та чого не вистачило депутату у зверненні на підтримку Зеленського? Важка ситуація в Куп’янську: ворог близько, а плацдарм біля Дворічної розширюється. Про головні події війни в ​​Харківській області за тиждень – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, протягом тижня активізувалися бої в районі Вовчанська. Місто фігурувало майже в кожному добовому зведенні ГШ. Інститут вивчення війни, пославшись на офіцера ЗСУ, повідомив: росіяни посилили наземні атаки, користуючись холодною погодою. Мета ворога – просунутися на південний берег річки Вовча. При цьому геолокаційні кадри свідчать, що в центрі зруйнованого міста успіх – за українськими силами. На інших напрямках на півночі Харківщини змін не відбувалося. Тяжкою ситуація залишається на Куп’янщині. Генштаб щодня інформує про російські атаки. А команда “DeepState” вчергове оновила мапу фронту, відзначивши розширення плацдарму на правому березі Осколу – в бік села Фиголівка.

“Справедливий мир” і “хор проти Трампа”

Харків не залишився осторонь бурхливих подій міжнародної політики. Мер, ОВА та місцеві депутати протягом тижня один за одним публікували та затверджували звернення із закликами об’єднуватися, вірити у ЗСУ, підтримувати президента тощо. Причиною стали перемовини між США та РФ про Україну без України, що відбулися в Саудівській Аравії. А також низка подальших заяв президента США Трампа, які не відповідали дійсності. Зокрема очільник Штатів висловився, що Україні “не треба було починати” війну. Це твердження йде в розріз із резолюцією ООН. Також Трамп прийняв позицію Путіна та вимагає від України провести в умовах війни вибори президента, поставивши під сумнів легітимність Володимира Зеленського. Зрештою, президент США назвав Зеленського диктатором із чотирма відсотками довіри. Першим на потік свідомості з Білого дому в Харкові зреагував мер Ігор Терехов. Слідом із майже аналогічним текстом виступив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Апофеозом цього руху стало звернення депутатів облради, яке затвердили на сесії в четвер. Щоправда, згодом голові облради довелося пояснювати, що це не критика Трампа.

“Коли говорять про те, що це хор проти Трампа чи ще щось, це абсолютно насправді нісенітниці. Я хочу сказати, що багато людей саме, які в Харкові працюють на різних позиціях, починаючи від волонтерів, педагогів, вони абсолютно за власною ініціативою почали підтримувати президента, розуміючи той стан справ. І мова зараз не йде про політику чи президента, мова йде про збереження держави. Мова не йде про те, що ми говоримо політичними гаслами. Мова йде про те, що ми розуміємо: не можуть бути перемовини без України на різних майданчиках міжнародних. Це рішення переклали на англійську мову та відправили до представників наших партнерів – штату Огайо в США”, – розповіла в нацмарафоні Єгорова-Луценко.

Водночас розгорнулася ще одна дискусія: щодо формулювань. Й у зверненні, і в наступних заявах керівники області перестали згадувати “перемогу” та перейшли до “справедливого миру”.

“Для людей основне – це дійсно досягнення справедливого миру, — зокрема висловився начальник ХОВА Олег Синєгубов. — Вони всі абсолютно чітко розуміють, що надія у нас на Збройні сили, які фактично роблять дива. У нас на них дуже висока надія та сподівання“.

“Стільки пафосних фраз, а у зверненні жодного слова про перемогу. Забули? Тільки про мир, про якийсь омріяний мир? На яких умовах цей буде мир?” – прокоментувала зміну риторики влади депутатка Харківської облради Галина Куц.

Тим часом Головне управління розвідки України попередило, що вказівки говорити про “перемогу” до річниці вторгнення отримали російські пропагандисти. За інформацією ГУР, у РФ готуються оголосити про нібито “перемогу” у війні проти України до триріччя вторгнення – двадцять четвертого лютого. Може звучати також і наратив про “перемогу Росії над НАТО”. Пропагандисти атакуватимуть не лише українське суспільство, а й партнерів у Європі. Це попередження розвідники завершили фразою: “Продовжуємо боротьбу”.

Ворог наближається до Куп’янська

Найзапекліші бойові дії на Харківщині продовжують розгортатися на Куп’янському напрямку. Фронт наближається до Куп’янська.

“Ворог максимально близько підходить по всіх напрямках. Це і з південної частини, і з північної, і з центральної частини, якщо ми кажемо Голубівка – Петропавлівка. І намагається постійно тиснути, в тому числі бити по логістичних шляхах. Якщо ми кажемо про застосування ворогом озброєння – це весь спектр, починаючи від міномета, артилерії, РСЗВ різних модифікацій, КАБів різної потужності, FPV-дрони та БпЛА “Молния”, які фактично кожного дня десятками б’ють по логістичних шляхах, тим самим не дають нам можливості здійснювати максимально ті речі для забезпечення належного функціонування громади”, – описав те, що відбувається начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

За даними начальника Куп’янської МВА, на території громади досі залишаються три тисячі цивільних. З них понад вісімсот – на лівобережжі. Усіх дітей евакуювали ще чотири місяці тому. Гуманітарну ситуацію ускладнюють морози, адже на лівому березі Куп’янська знищені мережі електро- та газопостачання.

Росіяни “бігатимуть через Оскіл”

Той самий мороз, який загрожує мирним жителям Куп’янська, допомагає росіянам форсувати Оскіл у районі Дворічної.

“На жаль, є тепер вже певна проблема з погодою. Бо якщо там лід буде тримати людину та техніку, то звісно це буде не дуже добре для нас усіх. Там, де вони раніше переправлялися човнами, вони просто будуть бігати. Хтось провалиться, хтось не провалиться. Але, тим не менше, це не так, як на човні крижаною річкою плисти. Тому вони сильно чинять тиск саме на тому напрямку. Але українські війська про це в курсі. І вживаються конкретні заходи щодо недопущення розширення їхнього плацдарму там”, – прокоментував події спікер ОСУВ “Хортиця” Віктор Трегубов.

Українські військові аналітики в цей час відзначають, що плацдарм все ж таки розширюється. Відповідні зміни внесла на мапу група “DeepState”. Оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець повідомив, що передові підрозділи окупантів атакують у напрямку Новомлинськ – Фиголівка. Щобільше, за його даними, це село вже захопили. Одночасно загарбники намагаються взяти під повний контроль Дворічну та просуватися у районі села Западне. Останнє побічно підтверджують зведення Генштабу ЗСУ. Цього тижня в них вперше повідомили про атаки ЗС РФ у напрямку села Мала Шапківка між Западним і Кіндрашівкою. На інших ділянках Куп’янського напрямку, за даними Машовця, ворог успіху не має.