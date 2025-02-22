Победу заменили справедливым миром в Харькове: обзор фронта за неделю (видео)

Как в Харькове реагируют на переговоры США и России? Был ли «хор против Трампа» и чего не хватило депутату в обращении в поддержку Зеленского. Трудная ситуация в Купянске: враг близко, а плацдарм возле Двуречной расширяется. О главных событиях войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в течение недели активизировались бои в районе Волчанска. Город фигурировал почти в каждой суточной сводке ГШ. Институт изучения войны, сославшись на офицера ВСУ, сообщил: россияне усилили наземные атаки, пользуясь холодной погодой. Цель врага – продвинуться на южный берег реки Волчья. При этом геолокационные кадры свидетельствуют, что в центре разрушенного города успех — за украинскими силами. На других направлениях на севере Харьковщины изменений не происходило. Тяжелой ситуация остается на Купянщине. Генштаб ежедневно информирует о российских атаках. А команда «DeepState» в очередной раз обновила карту фронта, отметив расширение плацдарма на правом берегу Оскола – в сторону села Фиголевка.

«Справедливый мир» и «хор против Трампа»

Харьков не остался в стороне от бурных событий международной политики. Мэр, ОВА и местные депутаты в течение недели один за другим публиковали и утверждали обращения с призывами объединяться, верить в ВСУ, поддерживать президента и так далее. Причиной стали состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры между США и Россией об Украине без Украины. А также ряд дальнейших заявлений президента США Трампа, которые не соответствовали действительности. В частности, глава Штатов высказался, что Украине «не надо было начинать» войну. Это утверждение идет в разрез с резолюцией ООН. Также Трамп принял позицию Путина и потребовал от Украины провести в условиях войны выборы президента, поставив под сомнение легитимность Владимира Зеленского. В конце концов, президент США назвал Зеленского диктатором с четырьмя процентами доверия. Первым на поток сознания из Белого дома в Харькове среагировал мэр Игорь Терехов. Следом с почти аналогичным текстом выступил начальник ХОВА Олег Синегубов. Апофеозом этого движения стало обращение депутатов облсовета, которое утвердили на сессии в четверг. Правда, впоследствии главе облсовета пришлось объяснять, что это не критика Трампа.

«Когда говорят о том, что это «хор против Трампа» или еще что-то, это совершенная на самом деле чушь. Я хочу сказать, что многие люди, которые в Харькове работают на разных позициях, начиная от волонтеров, педагогов, они абсолютно по собственной инициативе начали поддерживать президента, понимая то положение дел. И речь сейчас не идет о политике или президенте, речь идет о сохранении государства… Речь не идет о том, что мы говорим политическими лозунгами. Речь идет о том, что мы понимаем: не могут быть переговоры без Украины на разных площадках международных. Это решение перевели на английский язык и отправили к представителям наших партнеров – штату Огайо в США», — рассказала в нацмарафоне Егорова-Луценко.

В то же время, развернулась еще одна дискуссия: о формулировке. И в обращении, и в последующих заявлениях руководители области перестали вспоминать «победу» и перешли к «справедливому миру».

«Для людей основное – это действительно достижение справедливого мира, — в частности высказался начальник ХОВА Олег Синегубов. — Они все совершенно ясно понимают, что надежда у нас на Вооруженные силы, которые фактически совершают чудеса. У нас на них очень высокая надежда».

«Столько пафосных фраз, а в обращении ни слова о победе. Забыли? Только о мире, о каком-то желанном мире? На каких условиях этот будет мир?» — прокомментировала изменение риторики власти депутат Харьковского облсовета Галина Куц.

Тем временем Главное управление разведки Украины предупредило, что указания говорить о «победе» к годовщине вторжения получили российские пропагандисты. По информации ГУР, в РФ готовятся объявить о якобы «победе» в войне против Украины к трехлетию вторжения – двадцать четвертого февраля. Может звучать также и нарратив о «победе России над НАТО». Пропагандисты будут атаковать не только украинское общество, но и партнеров в Европе. Это предупреждение разведчики завершили фразой: «Продолжаем борьбу».

Враг приближается к Купянску

Самые ожесточенные боевые действия в Харьковской области продолжают разворачиваться на Купянском направлении. Фронт приближается к Купянску.

«Враг максимально близко подходит по всем направлениям. Это и с южной части, и с северной, и из центральной части, если мы говорим Голубовка – Петропавловка. И пытается постоянно давить, в том числе бить по логистическим путям. Если мы говорим о применении врагом вооружения – это весь спектр, начиная от миномета, артиллерии, РСЗО разных модификаций, КАБов разной мощности, FPV-дроны и БпЛА «Молния», которые фактически каждый день десятками бьют по логистическим путям, тем самым не дают нам возможности осуществлять максимально вещи для обеспечения надлежащего функционирования громады», — описал происходящее начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

По данным начальника Купянской ГВА, на территории громады до сих пор остаются три тысячи гражданских. Из них более восьмисот – на левобережье. Всех детей эвакуировали еще четыре месяца тому назад. Гуманитарную ситуацию усложняют морозы, ведь на левом берегу Купянска уничтожены сети электро- и газоснабжения.

Россияне «будут бегать через Оскол»

Тот же мороз, который угрожает мирным жителям Купянска, помогает россиянам форсировать Оскол в районе Двуречной.

«К сожалению, теперь уже определенная проблема с погодой. Если там лед будет держать человека и технику, то конечно это будет не очень хорошо для нас всех. Там, где они раньше переправлялись на лодках, они просто будут бегать. Кто-то провалится, кто-то не провалится. Но, тем не менее, это не так, как на лодке по ледяной реке плыть. Поэтому они сильно оказывают давление именно на том направлении. Но украинские войска в курсе этого. И принимаются конкретные меры по недопущению расширения их плацдарма там», — прокомментировал события спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Украинские военные аналитики в это время отмечают, что плацдарм все же расширяется. Соответствующие изменения внесла на карту группа «DeepStatе». Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщил, что передовые подразделения оккупантов атакуют в направлении Новомлынск – Фиголевка. Более того, по его данным это село уже захватили. Одновременно захватчики пытаются взять под полный контроль Двуречную и продвигаться в районе села Западное. Последнее косвенно подтверждают сводки Генштаба ВСУ. На этой неделе в них впервые сообщили об атаках ВС РФ в направлении села Малая Шапковка между Западным и Кондрашовкой. На других участках Купянского направления, по данным Машовца, враг успеха не имеет.