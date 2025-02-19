«Эти попытки постоянные»: Беседин о прорывах россиян в Купянск

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин рассказал о ситуации на Купянщине, а также попытках РФ прорваться в город.

В частности, в эфире нацмарафона Беседин ответил на вопрос ведущего, пытаются ли оккупанты повторноворваться в Купянск.

«Прорывы были, он был не один, но наши ребята сделали определенные выводы из дерзкой операции, которую провел враг и ему действительно удалось зайти в черту города Купянска, левобережную часть города, Заосколья. Больше такого не повторялось, они уничтожались на подходах к городу. И живая сила, и техника противника. И сейчас эти попытки постоянны. Эти попытки постоянны по всем направлениям, но опять же, еще раз хочу отметить: наши ребята уничтожают и живую силу и ДРГ», – ответил Беседин.

Также он сообщил, что на территории громады на данный момент остаются около трех тысяч человек.

«На сегодняшний день выезжать отказываются. Все возможности есть, но, к сожалению, остаются. Пока они остаются – мы работаем и будем работать. Несмотря на расстояние – два километра от Купянска до линии фронта, в Купянске работает электро-, водо-, газоснабжение, работают медицинские учреждения, аптеки. Наши коммунальные предприятия героически борются не только с обстрелами, разрушениями критической гражданской инфраструктуры, но и с погодными условиями, потому что действительно на дворе очень холодно, морозная погода не позволяет функционировать, в том числе водоканализационному предприятию в полном объеме», – добавил глава ГВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»