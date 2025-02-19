“Ці спроби постійні”: Беседін про прориви росіян у Куп’янськ
Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів про ситуацію на Куп’янщині, а також – про спроби РФ прорватися до міста.
Зокрема, в етері нацмарафону Беседін відповів на запитання ведучого, чи намагаються окупанти повторно вдертися до Куп’янська.
“Прориви були, він був не один, але наші хлопці зробили певні висновки із зухвалої операції, яку провів ворог і йому дійсно вдалося зайти в межі міста Куп’янська, лівобережну частину міста, Заоскілля. Більше такого не повторювалось, вони знищувались на підходах до міста. І жива сила, і техніка проти противника. І на зараз ці спроби постійні. Ці спроби постійні в усіх напрямках, але знову ж таки, ще раз хочу зазначити, наші хлопці і дівчата знищують і живу силу і ДРГ”, – відповів Беседін.
Також він повідомив, що на території громади наразі залишаються близько трьох тисяч людей.
“На сьогодні виїжджати відмовляються. Всі можливості є, але, на жаль, залишаються. Поки вони залишаються – ми працюємо і будемо працювати. Незважаючи на відстань – два кілометри від Купʼянська до лінії фронту, в Купʼянську працює електро-, водо-, газопостачання, працюють медичні заклади, аптеки. Наші комунальні підприємства героїчно борються не тільки з обстрілами, руйнуваннями критичної цивільної інфраструктури, але й з погодними умовами, тому що дійсно на дворі дуже холодно, морозна погода не дає можливості функціонувати, в тому числі водоканалізаційному підприємству в повному обсязі”, – додав глава МВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Плацдарм розширюється, у ЗСУ немає сил стримувати РФ на Куп’янщині – аналітик
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Беседин, Купянщина, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Ці спроби постійні”: Беседін про прориви росіян у Куп’янськ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 10:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів про ситуацію на Куп’янщині, а також – про спроби РФ прорватися до міста.".