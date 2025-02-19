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“Ці спроби постійні”: Беседін про прориви росіян у Куп’янськ

Україна 10:22   19.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Ці спроби постійні”: Беседін про прориви росіян у Куп’янськ Скріншот

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів про ситуацію на Куп’янщині, а також – про спроби РФ прорватися до міста.

Зокрема, в етері нацмарафону Беседін відповів на запитання ведучого, чи намагаються окупанти повторно вдертися до Куп’янська.

“Прориви були, він був не один, але наші хлопці зробили певні висновки із зухвалої операції, яку провів ворог і йому дійсно вдалося зайти в межі міста Куп’янська, лівобережну частину міста, Заоскілля. Більше такого не повторювалось, вони знищувались на підходах до міста. І жива сила, і техніка проти противника. І на зараз ці спроби постійні. Ці спроби постійні в усіх напрямках, але знову ж таки, ще раз хочу зазначити, наші хлопці і дівчата знищують і живу силу і ДРГ”, – відповів Беседін.

Також він повідомив, що на території громади наразі залишаються близько трьох тисяч людей.

“На сьогодні виїжджати відмовляються. Всі можливості є, але, на жаль, залишаються. Поки вони залишаються – ми працюємо і будемо працювати. Незважаючи на відстань – два кілометри від Купʼянська до лінії фронту, в Купʼянську працює електро-, водо-, газопостачання, працюють медичні заклади, аптеки. Наші комунальні підприємства героїчно борються не тільки з обстрілами, руйнуваннями критичної цивільної інфраструктури, але й з погодними умовами, тому що дійсно на дворі дуже холодно, морозна погода не дає можливості функціонувати, в тому числі водоканалізаційному підприємству в повному обсязі”, – додав глава МВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 10:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін розповів про ситуацію на Куп’янщині, а також – про спроби РФ прорватися до міста.".