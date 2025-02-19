Плацдарм розширюється, у ЗСУ немає сил стримувати РФ на Куп’янщині – аналітик
Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у своєму огляді фронту за 19 лютого прокоментував ситуацію на Куп’янщині.
За його словами, наразі основна мета ворога на цій ділянці фронту – розширити свій плацдарм у районі Осколу.
“І не без результату для себе. Передові підрозділи противника (ймовірно, зі складу 69-ї мсд цієї армії) досить інтенсивно атакують у напрямку Новомлинськ-Фиголівка (орієнтовно 11-12 лютого ворогові вдалося захопити цей населений пункт), а також у районі селища Дворічна (намагаючись взяти його повністю під свій контроль) та на північ від села Западне. Тобто плацдарм повільно (за понад 2 тижні впертих боїв), але поступово розширюється”, – зазначив Машовець.
Він також додав, що, швидше за все, у СОУ просто не вистачає сил і ресурсів навіть для того, щоб заблокувати розширення цього плацдарму. Тим часом на інших ділянках на Куп’янщині, за даними аналітика, змін немає.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у своєму огляді фронту за 19 лютого прокоментував ситуацію на Куп’янщині.".