FPV убил отца на глазах ребенка, Купянск изолировали – итоги 28 сентября
FPV-дрон попал по машине с семьей в Харьковском районе, эвакуации из Купянска нет, только идти пешком — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.
Трагедия в Харьковском районе: FPV-дрон убил отца и тяжело ранил мать на глазах у 14-летней дочери
Вражеский беспилотник попал в машину с гражданскими на дороге между населенными пунктами Прудянка и Слатино в Дергачевской громаде Харьковского района. В машине к себе домой ехала семья местных жителей. 44-летний мужчина погиб.
«Его 41-летняя жена получила рваную рану лица и многочисленные осколочные ранения почти всего тела, а находившаяся на заднем сидении 14-летняя дочь получила острую реакцию на стресс. Усилиями неравнодушных граждан и медиков скорой помощи женщина с дочерью была доставлена в одну из харьковских больниц. Сейчас состояние 41-летней женщины оценивается как тяжелое, врачи борются за ее жизнь», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Мать и дочь — в больнице.
Купянск закрыли для гражданских, но местные остаются
Купянск закрыт для въезда кого-либо, кроме украинских военных. Об этом сообщил в эфире «Суспільного» начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
Видео: Суспільне
То есть добраться в город больше не могут команды по эвакуации – ни волонтеры, ни полиция и ГСЧС. При этом в городе остается около 680 человек. У них нет и не будет отопления и электричества, почти нет связи, людям не могут доставить какую-либо гуманитарную помощь. Эвакуацию из Купянска проводили больше года, однако часть жителей категорически от нее отказалась. Теперь у них остались только два варианта: выходить за пределы города пешком или же обратиться за помощью к украинским военным.
Бешенство в Харьковской области идет на спад, сообщила МГ «Объектив» эпидемиолог
Заведующая санитарно-карантинным отделом Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Анна Сухорукова привела данные. С начала этого года в Харьковской области зарегистрировали 44 случая бешенства животных. А в прошлом году за девять месяцев их было 78 – почти вдвое больше. Случаев бешенства среди людей не было, а в прошлом году от него умерли на Харьковщине три человека.
Дата публикации материала: 28 сентября 2025 в 23:01
Корреспондент Оксана Горун