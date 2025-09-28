Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

FPV убил отца на глазах ребенка, Купянск изолировали – итоги 28 сентября

Происшествия 23:01   28.09.2025
Оксана Горун
FPV убил отца на глазах ребенка, Купянск изолировали – итоги 28 сентября Последствия удара FPV-дрона по машине, в которой ехала семья, в Харьковском районе 28 сентября 2025 года

FPV-дрон попал по машине с семьей в Харьковском районе, эвакуации из Купянска нет, только идти пешком — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня.

Трагедия в Харьковском районе: FPV-дрон убил отца и тяжело ранил мать на глазах у 14-летней дочери

Вражеский беспилотник попал в машину с гражданскими на дороге между населенными пунктами Прудянка и Слатино в Дергачевской громаде Харьковского района. В машине к себе домой ехала семья местных жителей. 44-летний мужчина погиб.

«Его 41-летняя жена получила рваную рану лица и многочисленные осколочные ранения почти всего тела, а находившаяся на заднем сидении 14-летняя дочь получила острую реакцию на стресс. Усилиями неравнодушных граждан и медиков скорой помощи женщина с дочерью была доставлена ​​в одну из харьковских больниц. Сейчас состояние 41-летней женщины оценивается как тяжелое, врачи борются за ее жизнь», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Мать и дочь — в больнице.

Купянск закрыли для гражданских, но местные остаются

Купянск закрыт для въезда кого-либо, кроме украинских военных. Об этом сообщил в эфире «Суспільного» начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Видео: Суспільне

То есть добраться в город больше не могут команды по эвакуации – ни волонтеры, ни полиция и ГСЧС. При этом в городе остается около 680 человек. У них нет и не будет отопления и электричества, почти нет связи, людям не могут доставить какую-либо гуманитарную помощь. Эвакуацию из Купянска проводили больше года, однако часть жителей категорически от нее отказалась. Теперь у них остались только два варианта: выходить за пределы города пешком или же обратиться за помощью к украинским военным.

Бешенство в Харьковской области идет на спад, сообщила МГ «Объектив» эпидемиолог 

Заведующая санитарно-карантинным отделом Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Анна Сухорукова привела данные. С начала этого года в Харьковской области зарегистрировали 44 случая бешенства животных. А в прошлом году за девять месяцев их было 78 – почти вдвое больше. Случаев бешенства среди людей не было, а в прошлом году от него умерли на Харьковщине три человека.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
28.09.2025, 14:20
В Белгороде «прилеты», пропал свет: подробности (обновлено, видео)
В Белгороде «прилеты», пропал свет: подробности (обновлено, видео)
28.09.2025, 19:43
Что харьковчане говорили о России, можно отдельным кино выставлять — Бедняков
Что харьковчане говорили о России, можно отдельным кино выставлять — Бедняков
28.09.2025, 20:48
Новости Харькова — главное 28 сентября: смертельный удар FPV, Купянск закрыли
Новости Харькова — главное 28 сентября: смертельный удар FPV, Купянск закрыли
28.09.2025, 21:33
Ветрено и пока без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 сентября
Ветрено и пока без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 сентября
28.09.2025, 19:50
Врачи борются за жизнь матери, у ребенка стресс — Задоренко об ударе FPV
Врачи борются за жизнь матери, у ребенка стресс — Задоренко об ударе FPV
28.09.2025, 21:28

Новости по теме:

28.09.2025
Врачи борются за жизнь матери, у ребенка стресс — Задоренко об ударе FPV
28.09.2025
Отец погиб, мать ранена, у дочки стресс: удар FPV по авто в Харьковском районе
22.09.2025
FPV-дрон атаковал машину в Харьковском районе, в Купянске погибла женщина
07.09.2025
Двоих купянчан атаковал FPV-дрон – Беседин
22.08.2025
«Готовиться надо не к миру, а к 500-700 ударам в сутки» — Ярославский

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «FPV убил отца на глазах ребенка, Купянск изолировали – итоги 28 сентября»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2025 в 23:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "FPV-дрон попал по машине с семьей в Харьковском районе, эвакуации из Купянска нет, только идти пешком — МГ «Объектив» напоминает главные новости дня".