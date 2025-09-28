Отец погиб, мать ранена, у дочки стресс: удар FPV по авто в Харьковском районе
Трагедия случилась сегодня, 28 сентября, около 17:00 на дороге между населенными пунктами Прудянка и Слатино Дергачевской громады в Харьковском районе.
«Около 17:00 россияне попали FPV-дроном по гражданскому автомобилю, который двигался по автодороге между Слатино и Прудянкой. В машине находились три человека — супруги с дочерью. В результате прямого попадания 44-летний мужчина (водитель) погиб на месте. Его 41-летняя жена получила многочисленные осколочные ранения, а 14-летняя дочь – острую реакцию на стресс. Медики «скорой» госпитализировали пострадавших мать и дочь. Им предоставляется необходимая помощь», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Поселок Слатино в течение дня неоднократно попадал под российские обстрелы. Ранее Задоренко сообщал о «прилете» БпЛА «Молния» и ударе из РСЗО. Они обошлись без пострадавших.
