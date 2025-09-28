Live
«Прилеты» по Слатино, 2 боя с начала суток: оперативная обстановка 28 сентября

Происшествия 16:29   28.09.2025
Оксана Горун
«Прилеты» по Слатино, 2 боя с начала суток: оперативная обстановка 28 сентября Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 28 сентября. Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в приграничной громаде были «прилеты».

С начала суток на фронте в Украине зафиксировали 44 боя.

«Две атаки отражали украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Амбарное на Южно-Слобожанском направлении, одно боестолкновение продолжается. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил», — указали в сводке Генштаба.

Защитники также зафиксировали артобстрелы двух областей Украины — Черниговской и Сумской. Тем не менее «прилеты» из РСЗО были и на Харьковщине. Об этом проинформировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Российская армия нанесла несколько ударов по Слатино, — написал он. — Сегодня около 14:30 оккупанты ударили по поселку «Молнией», а в 15:20 нанесли два удара из реактивной артиллерии. Все «прилеты» пришлись по жилой застройке, повреждено не менее шести частных домов, а также локальные линии электропередачи. К счастью, обошлось без пострадавших».

Читайте также: Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹

Автор: Оксана Горун
