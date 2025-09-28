Прильоти по Слатиному, 2 бої з початку доби: оперативна обстановка 28 вересня

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті станом на 16:00 28 вересня. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що в прикордонній громаді були “прильоти”.

З початку доби на фронті в Україні зафіксували 44 бої.

“Дві атаки відбивали українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Амбарне на Південно-Слобожанському напрямку, одне боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив“, – зазначили у зведенні Генштабу.

Захисники також зафіксували артобстріли двох областей України – Чернігівської та Сумської. Проте “прильоти” із РСЗВ були й на Харківщині. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Російська армія завдала кількох ударів по Слатиному, – написав він. – Сьогодні близько 14:30 окупанти вдарили по селищу “молнією”, а о 15:20 завдали два удари з реактивної артилерії. Усі прильоти прийшлися по житловій забудові, пошкоджено не менше шести приватних будинків, в також локальні лінії електропередачі. На щастя, минулося без постраждалих“.