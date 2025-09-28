Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових: як вибратися місцевим📹
Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін 28 вересня в етері “Суспільного” розповів, що відбувається в місті Куп’янськ на Харківщині та скільки там залишається цивільних.
“На жаль, сьогодні Куп’янськ – це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб. Єдині, хто туди можуть заїхати, це наші військові, тому евакуація, на жаль, максимально ускладнена. І єдиний зараз спосіб виїхати – це вийти з пішки за територію Куп’янська, і там уже наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце, або звернутися до військових, і ті обов’язково допоможуть”, – сказав Беседін.
За його даними, зараз у правобережній частині Куп’янська залишається 680 мешканців, на території всієї громади – 1640 цивільних. Загроза їхньому життю є щомиті.
Відео: Суспільне
“Ситуація критична. Ворог все-таки перебуває в місті, диверсійно-розвідувальні групи є в місті. Зараз проходить контрдиверсійна операція, наші спеціальні служби, спеціальні підрозділи роблять зачистку міста, проходять кожен сантиметр міста, кожен будинок, кожен під’їзд, кожен підвал – і б’ють ворога, вибивають ворога для того, щоб унеможливити йому закріпитися безпосередньо в місті Куп’янськ”, – пояснив начальник МВА.
Читайте також: “Чучело” — Сапронов різко відреагував на слова Мандзюк про “ждунів у Харкові”
Зазначимо, протягом тижня офіційні джерела заявляли, що в Куп’янську немає територій, які б повністю контролював ворог. Водночас російські диверсанти “розсіялися” по місту, перевдягалися в цивільне та піксель ЗСУ, переховувалися в багатоповерхівках та підвалах. Сили оборони проводять зачистку.
