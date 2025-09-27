«Чучело» – Сапронов різко відреагував на слова Мандзюк про «ждунів у Харкові»
Українська блогерка Олена Мандзюк продовжує відкрито заявляти: «Харків – місто ждунів», зазначивши, що «всі місцеві знають про це». Харківський бізнесмен, волонтер та Почесний громадянин міста та області Юрій Сапронов обурився її словами та попросив попередити про приїзд блогерки до Харкова.
Про Харків Мандзюк на цей раз говорила в інтерв’ю ютуб-блогеру Василю Тимошенку. Вона пояснила, що мала на увазі, коли опублікувала пост у мережі тредс, де звинуватила мешканців у любові до Росії, назвавши людей «ждунами».
«Бкзліч друзі, знайомих із Харкова, і це ті люди, які стояли в обороні Харкова. Написала «але», також це місто ждунів і дов*******. І всі місцеві знають, що це правда. Тому що коли я приїжджала, і ми роздавали допомогу, вони чекали там Росію, наприклад, а не мене з тими пакунками. Вони прямо про це говорили: «А от коли ми були під окупацією Росії, то нам кращий продуктовий кошик давали». Або сусідка підходила і каже: «Все, вона там проросійська і вона чекає там Росію». Але люди дивувалися і запитували «Ти з якого місто приїхала?». Я кажу : «З Хмельницького». Вони: «А ти в Харків, так їздиш до нас далеко». Для них це було досягнення. Шкода, що була прірва між Заходом України і Сходом України», – сказала Мандзюк.
Сапронов різко прокоментував слова блогерки.
«Це що за зірка (кажуть) інстаграму? Ти — кінчене чучело. З якою ти до нас гуманітаркою приїжджала, волонтерко хренова? «Харків був під окупацією…» (с). Якщо ще їхатимеш — попередь мене особисто. І візьми побільше охорони. Бо будемо пиз****. Больно. Харків — місто-герой. Якби Харків був таким, як пише ця недолюдина, то орки вже були б у Львові. Харків — залізобетонний форпост України!», – написав він.
Нагадаємо, скандал із Олена Мандзюк через її пост про «ждунів у Харкові» розгорівся у серпні. На її слова тоді відреагував нардеп Олексій Гончеренко.
Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2025 в 11:03
