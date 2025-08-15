Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією

Суспільство 10:48   15.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією Фото: Олена Мандзюк/інстаграм

Олена Мандзюк – українська блогерка. Її аудиторія в інстаграм – мільйон користувачів, у Threads на жінку підписані 110 тисяч людей. 

Раніше Мандзюк неодноразово різко висловлювалася про російську культуру, мову, а також українців, які її популяризують. Скандал же розгорівся після її коментаря під своїм постом в інстаграм, у ньому вона висловилася про російськомовних дітей.

Фото: Олексій Гончаренко/телеграм

На таку заяву вкрай негативно відреагував нардеп Олексій Гончаренко.

Якщо буде випадок хоч один з насильством зі сторони її дітей по відношенню до будь-якої дитини я особисто займусь тим, щоб позбавити її батьківських прав”, – зазначив Гончаренко.

Після чого нардеп написав на Мандзюк заяву до поліції. І напередодні він повідомив, що проти блогерки завели кримінальну справу за ст. 161 ККУ – порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Справу тримаю на особистому контролі.  Тріпатись про нещасних українських дітей хто попало не буде“, – додав Гончаренко.

У відповідь Мандзюк назвала Гончаренка “проросійською твариною”. Також у своєму дописі жінка стверджує, що постійно отримує погрози та звинувачення за свою проукраїнську позицію. А в тому, що її та дітей не захищають від можливої розправи, звинуватила державу.

“Я не знаю, як ця проросійська тварина опинилася у ВР, не знаю, який “народ” він там представляє, бо точно не український. Але знаю одне, що він і йому подібні десятиліттями знищують український простір російським смородом! Держава жодного разу не захистила мене та моїх дітей від цього! Не знайшла тих, хто погрожував мені чи моїм дітям, але сьогодні ця сама держава вирішила відкрити на мене кримінальне провадження! І за що? За те, що мої діти (6 і 9 років), у яких тато воює з росіянами, сприймають російськомовних людей як загрозу…”, – написала Мандзюк.

Фото: Олена Мандзюк/інстаграм

У наступному пості блогерка написала, що має “чудову адвокатку”. І вона впевнена, що “справа закриється так і не почавшись”.

Фото: Олена Мандзюк/інстаграм

Але й на цьому скандал не скінчився. Новий пост Манзюк у мережі тредс був присвячений Харкову та городянам. У ньому жінка звинуватила мешканців у любові до Росії, назвавши людей “ждунами”.

Фото: Олексій Гончаренко/телеграм

“Уявіть цинізм людини. Бідний наш нещасний Харків, який бомбять нескінченно. А місто продовжує жити, розвиватися і бути ще кращим. Я ніде ніколи не бачив такої чистоти та охайності, як у Харкові. І все це роблять люди. Харків’яни. Нашій Олені харків’яни не підходять, я так розумію”, – написав Гончаренко.

Тим часом думки користувачів у мережі щодо конфлікту розділилися: частина підтримує різко негативне ставлення блогерки до всього російського, інші – стали на бік Гончаренка, розкритикувавши її позицію щодо дітей.

Фото: Олена Мандзюк/інстаграм

Тим часом і коментар про дітей. і пост про Харків Олена Мандзюк видалила.

Читайте також: Четверо поранених, двоє загиблих – наслідки ударів по Харківській області

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією
“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією
15.08.2025, 10:48
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
ЗСУ вдарили по Олі в РФ: як це пов’язано з Іраном та “Шахедами”
ЗСУ вдарили по Олі в РФ: як це пов’язано з Іраном та “Шахедами”
15.08.2025, 09:35
Новини Харкова — головне 15 серпня: двоє загиблих, удари по Боровій
Новини Харкова — головне 15 серпня: двоє загиблих, удари по Боровій
15.08.2025, 09:00
Четверо поранених, двоє загиблих – наслідки ударів по Харківській області
Четверо поранених, двоє загиблих – наслідки ударів по Харківській області
15.08.2025, 08:57
Чия Кіндрашівка і що на півночі області, пояснили в ISW
Чия Кіндрашівка і що на півночі області, пояснили в ISW
15.08.2025, 07:37

Новини за темою:

16:50
Смертельна ДТП з харківської блогеркою: водій Lexus отримав підозру
13:03
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
16:00
Житель Харківщини втік до РФ і став проросійським блогером: вирок суду
12:12
«Злив» у мережу відео з блокпоста: харківському блогеру «світить» тюрма
15:25
СБУ: у Харкові затримали блогера, який «злив» в мережу локацію ЗСУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 10:48;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Елена Мандзюк – украинская блогерша. Ее аудитория в Instagram – миллион пользователей, в Threads на женщину подписаны 110 тысяч людей. ".