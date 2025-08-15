“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією

Олена Мандзюк – українська блогерка. Її аудиторія в інстаграм – мільйон користувачів, у Threads на жінку підписані 110 тисяч людей.

Раніше Мандзюк неодноразово різко висловлювалася про російську культуру, мову, а також українців, які її популяризують. Скандал же розгорівся після її коментаря під своїм постом в інстаграм, у ньому вона висловилася про російськомовних дітей.

На таку заяву вкрай негативно відреагував нардеп Олексій Гончаренко.

“Якщо буде випадок хоч один з насильством зі сторони її дітей по відношенню до будь-якої дитини я особисто займусь тим, щоб позбавити її батьківських прав”, – зазначив Гончаренко.

Після чого нардеп написав на Мандзюк заяву до поліції. І напередодні він повідомив, що проти блогерки завели кримінальну справу за ст. 161 ККУ – порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

“Справу тримаю на особистому контролі. Тріпатись про нещасних українських дітей хто попало не буде“, – додав Гончаренко.

У відповідь Мандзюк назвала Гончаренка “проросійською твариною”. Також у своєму дописі жінка стверджує, що постійно отримує погрози та звинувачення за свою проукраїнську позицію. А в тому, що її та дітей не захищають від можливої розправи, звинуватила державу.

“Я не знаю, як ця проросійська тварина опинилася у ВР, не знаю, який “народ” він там представляє, бо точно не український. Але знаю одне, що він і йому подібні десятиліттями знищують український простір російським смородом! Держава жодного разу не захистила мене та моїх дітей від цього! Не знайшла тих, хто погрожував мені чи моїм дітям, але сьогодні ця сама держава вирішила відкрити на мене кримінальне провадження! І за що? За те, що мої діти (6 і 9 років), у яких тато воює з росіянами, сприймають російськомовних людей як загрозу…”, – написала Мандзюк.

У наступному пості блогерка написала, що має “чудову адвокатку”. І вона впевнена, що “справа закриється так і не почавшись”.

Але й на цьому скандал не скінчився. Новий пост Манзюк у мережі тредс був присвячений Харкову та городянам. У ньому жінка звинуватила мешканців у любові до Росії, назвавши людей “ждунами”.

“Уявіть цинізм людини. Бідний наш нещасний Харків, який бомбять нескінченно. А місто продовжує жити, розвиватися і бути ще кращим. Я ніде ніколи не бачив такої чистоти та охайності, як у Харкові. І все це роблять люди. Харків’яни. Нашій Олені харків’яни не підходять, я так розумію”, – написав Гончаренко.

Тим часом думки користувачів у мережі щодо конфлікту розділилися: частина підтримує різко негативне ставлення блогерки до всього російського, інші – стали на бік Гончаренка, розкритикувавши її позицію щодо дітей.

Тим часом і коментар про дітей. і пост про Харків Олена Мандзюк видалила.