Житель Харківщини втік до РФ і став проросійським блогером: вирок суду
55-річний мешканець Харківщини, який втік до РФ та поширює фейки про війну в Україні, отримав вирок.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант втік з України разом зі своєю сім’єю під час тимчасової окупації частини регіону. В РФ чоловік публічно підтримав агресивну війну проти України.
«Для «розгону» ворожої пропаганди він використовує власні сторінки в популярних соцмережах. На цих ресурсах засуджений розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, вихваляє кремлівський режим та виправдовує повномасштабне вторгнення рф», – зазначили в СБУ.
Експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій, додали правоохоронці.
Фігуранта визнали винним за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 110 ( посягання на територіальну цілісність та недоторканість України), ч.ч.1,2 ст. 436-1 (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму), ч.ч.2,3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, виправдовування окупації частини території України, глорифікація представників збройних формувань рф).
Йому призначили 10 років тюрми. Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання фігуранта.
Читайте також: Проводив свята окупантам: директора Вовчанського будинку культури «посадили»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блогер, приговор, СБУ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Житель Харківщини втік до РФ і став проросійським блогером: вирок суду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний мешканець Харківщини, який втік до РФ та поширює фейки про війну в Україні, отримав вирок.".