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Житель Харківщини втік до РФ і став проросійським блогером: вирок суду

Суспільство 16:00   25.12.2024
Вікторія Яковенко
Житель Харківщини втік до РФ і став проросійським блогером: вирок суду Фото: Владислав Абдула

55-річний мешканець Харківщини, який втік до РФ та поширює фейки про війну в Україні, отримав вирок.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант втік з України разом зі своєю сім’єю під час тимчасової окупації частини регіону. В РФ чоловік публічно підтримав агресивну війну проти України.

«Для «розгону» ворожої пропаганди він використовує власні сторінки в популярних соцмережах. На цих ресурсах засуджений розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, вихваляє кремлівський режим та виправдовує повномасштабне вторгнення рф», – зазначили в СБУ.

Експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій, додали правоохоронці.

Фігуранта визнали винним за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 110 ( посягання на територіальну цілісність та недоторканість України), ч.ч.1,2 ст. 436-1 (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму), ч.ч.2,3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, виправдовування окупації частини території України, глорифікація представників збройних формувань рф).

Йому призначили 10 років тюрми. Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання фігуранта.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 16:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний мешканець Харківщини, який втік до РФ та поширює фейки про війну в Україні, отримав вирок.".