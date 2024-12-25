Житель Харківщини втік до РФ і став проросійським блогером: вирок суду

55-річний мешканець Харківщини, який втік до РФ та поширює фейки про війну в Україні, отримав вирок.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант втік з України разом зі своєю сім’єю під час тимчасової окупації частини регіону. В РФ чоловік публічно підтримав агресивну війну проти України.

«Для «розгону» ворожої пропаганди він використовує власні сторінки в популярних соцмережах. На цих ресурсах засуджений розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, вихваляє кремлівський режим та виправдовує повномасштабне вторгнення рф», – зазначили в СБУ.

Експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій, додали правоохоронці.

Фігуранта визнали винним за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 110 ( посягання на територіальну цілісність та недоторканість України), ч.ч.1,2 ст. 436-1 (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму), ч.ч.2,3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, виправдовування окупації частини території України, глорифікація представників збройних формувань рф).

Йому призначили 10 років тюрми. Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання фігуранта.