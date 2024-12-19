Проводив свята окупантам: директора Вовчанського будинку культури «посадили»
Вирок отримав 65-річний житель Вовчанська на Харківщині, який, за даними слідства, підтримував ворога під час окупації міста.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант обіймав посаду директора «Будинку культури». Правоохоронці встановили, що він брав участь у заходах, присвячених пам’ятним датам російської історії, зокрема «дня прапора РФ».
«Чоловік допомагав окупантам організовувати заходи політичного характеру, а також був задіяний на них у якості ведучого. Під час цих заходів колаборант закликав місцевих мешканців отримувати російські паспорти та підтримувати рішення і дії держави-агресорки», – зазначили в СБУ.
На цій посаді чоловік перебував до моменту деокупації Вовчанська. Фігуранта затримали у листопаді 2022 року.
Його визнали винним за ч.ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Він проведе у тюрмі десять з половиною років.
Читайте також: Бойко після походу до СБУ заявив, що Путін – воєнний злочинець
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, дом культуры, приговор, СБУ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Проводив свята окупантам: директора Вовчанського будинку культури «посадили»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 65-річний житель Вовчанська на Харківщині, який, за даними слідства, підтримував ворога під час окупації міста.".