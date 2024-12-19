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Проводив свята окупантам: директора Вовчанського будинку культури «посадили»

Суспільство 13:00   19.12.2024
Вікторія Яковенко
Проводив свята окупантам: директора Вовчанського будинку культури «посадили» Фото: Владислав Абдула

Вирок отримав 65-річний житель Вовчанська на Харківщині, який, за даними слідства, підтримував ворога під час окупації міста.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант обіймав посаду директора «Будинку культури». Правоохоронці встановили, що він брав участь у заходах, присвячених пам’ятним датам російської історії, зокрема «дня прапора РФ».

«Чоловік допомагав окупантам організовувати заходи політичного характеру, а також був задіяний на них у якості ведучого. Під час цих заходів колаборант закликав місцевих мешканців отримувати російські паспорти та підтримувати рішення і дії держави-агресорки», – зазначили в СБУ.

На цій посаді чоловік перебував до моменту деокупації Вовчанська. Фігуранта затримали у листопаді 2022 року.

Його визнали винним за ч.ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. Він проведе у тюрмі десять з половиною років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 65-річний житель Вовчанська на Харківщині, який, за даними слідства, підтримував ворога під час окупації міста.".