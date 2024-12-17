Бойко після походу до СБУ заявив, що Путін – воєнний злочинець

Юрій Бойко – нардеп і лідер залишків ОПЗЖ у парламенті України, які перейменувалися в депутатську групу “Платформа за життя та мир”, “пояснив” свою позицію про “радикалів” і знесення пам’ятників.

Вдень 17 грудня нардеп Юрій Бойко ходив на допит до СБУ, повідомила “Українська правда”, посилаючись на співрозмовника у правоохоронних органах. Розмовляли з нардепом “про його нещодавні заяви”. Підсумок розмови не змусив на себе довго чекати – у тіктоці політика з’явилася “заява-прозріння”.

“Остання моя заява викликала різку реакцію в суспільстві, і тому я хочу зробити кілька пояснень. Перше. Я точно не хочу, щоб моя заява була використана Російською Федерацією та воєнним злочинцем Путіним для виправдання агресії та нападу на нашу країну. Якщо когось з українців, які воюють на фронті чи працюють у тилу на перемогу, образили мої слова, я хочу перепросити та сказати про те, що ми всі повинні бути єдині, націлені на перемогу над зовнішнім агресором і відставити убік усі внутрішні розбіжності. ворог був розбитий. Я закликаю всіх політиків робити те саме, об’єднувати країну, об’єднувати людей, робити так, щоб ми швидше перемогли й ворог був розбитий”, – видав Бойко.

Відео: Тікток Юрія Бойка

Раніше народний депутат України в 45-секундному ролику в тому ж тіктоці згадав про “радикалів”, перейменування міст та знесення пам’ятників. Не забув і про заборону “людям говорити рідною мовою” та “ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити”.

Відео: Тікток Юрія Бойка

“Сьогодні ми бачимо, що цей рух продовжується, що насильство над людьми продовжується. Тому все більше людей підтримують нас – тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей”, – впевнено поінформував Бойко за три доби до походу в СБУ.

Цей раптовий “камінг-аут” одного із засновників ОПЗЖ викликав шквал емоцій в українських соцмережах. На його заяви зреагували в Офісі президента та РНБО.

“Деякі політики забувають, що саме захист України та перемоги над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз”, – написав у телеграмі голова ОП Андрій Єрмак.

“Доволі дивно чути від Юрія Бойка у 2024 році слова про “радикалів”, якісь “мовні заборони”, тези про церкву, які поширюють зазвичай росіяни, та про насильство над людьми, без згадки росії. Хочу нагадати Бойку, що єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни”, — висловився керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

При цьому були й припущення, що подібні наративи Бойко не міг озвучити, не погодивши це з Банковою.

“У ВР колишніх депутатів з ОПЗЖ називають “військовополонені”, через те, що вони готові голосувати за що завгодно по команді з Банкової аби їх не чіпали за проросійське минуле… Скоріше за все, це початок проєкту, який буде мати у майбутньому вигляд коаліції у ВР під умовною назвою “За примирення”, – припустив екснардеп і затятий критик чинної влади Борислав Береза.

Водночас український журналіст Віталій Портніков нагадав Бойку, що якесь політичне майбутнє має лише в Україні.