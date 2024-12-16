Хоч якісь перспективи у Бойка завжди були лише в Україні – Портников
Невже Юрій Бойко і такі, як він, не усвідомлюють, що хоча б якісь перспективи у них завжди були виключно в Україні?.. А чому ж тоді в Донецьку немає Януковича? А чому ж тоді в Луганську немає Єфремова? Чому окупованими регіонами України керує справжня шантрапа? Можливо тому, що Росія не потребує послуг тих, кого вона використовувала як інструмент для деградації Української держави… Єдине, на що заслуговують ці люди – жити у Москві та побоюватися, що їх рано пізно або видадуть Україні, або отруять “Новичком”.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Бойко, Виталий Портников;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 08:34;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невже Юрій Бойко і такі, як він, не усвідомлюють, що хоча б якісь перспективи у них завжди були виключно в…".