Хоть какие-то перспективы у Бойко всегда были только в Украине — Портников

Неужели Юрий Бойко и такие, как он, не осознают, что хоть какие-то перспективы у них всегда были исключительно в Украине?.. А почему тогда в Донецке нет Януковича? А почему тогда в Луганске нет Ефремова? Почему оккупированными регионами Украины руководит настоящая шантрапа? Возможно, потому, что Россия не нуждается в услугах тех, кого она использовала в качестве инструмента для деградации Украинского государства… Единственное, чего добиваются эти люди – жить в Москве и опасаться, что их рано поздно либо выдадут Украине, либо отравят «Новичком».