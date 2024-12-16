Хоть какие-то перспективы у Бойко всегда были только в Украине — Портников
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Неужели Юрий Бойко и такие, как он, не осознают, что хоть какие-то перспективы у них всегда были исключительно в Украине?.. А почему тогда в Донецке нет Януковича? А почему тогда в Луганске нет Ефремова? Почему оккупированными регионами Украины руководит настоящая шантрапа? Возможно, потому, что Россия не нуждается в услугах тех, кого она использовала в качестве инструмента для деградации Украинского государства… Единственное, чего добиваются эти люди – жить в Москве и опасаться, что их рано поздно либо выдадут Украине, либо отравят «Новичком».
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Бойко, Виталий Портников;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 08:34;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неужели Юрий Бойко и такие, как он, не осознают, что хоть какие-то перспективы у них всегда были исключительно в Украине?..…".