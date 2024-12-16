«Тезисы, которые обычно распространяют россияне» — в СНБО реагируют на Бойко

Довольно странно слышать от Юрия Бойко в 2024 году слова о «радикалах», каких-то «языковых запретах», тезисы о церкви, которые обычно распространяют россияне, и о насилии над людьми, без упоминания россии. Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто совершает насилие над украинцами – это россияне. «Шахедами», ракетами, боеприпасами, солдатами. Они уничтожают целые города. И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если, конечно, он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал.