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«Тезисы, которые обычно распространяют россияне» — в СНБО реагируют на Бойко

Политика 08:54   16.12.2024
Андрей Коваленко
руководитель ЦПД СНБО
«Тезисы, которые обычно распространяют россияне» — в СНБО реагируют на Бойко Фото: Андрей Коваленко/instagram

Довольно странно слышать от Юрия Бойко в 2024 году слова о «радикалах», каких-то «языковых запретах», тезисы о церкви, которые обычно распространяют россияне, и о насилии над людьми, без упоминания россии. Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто совершает насилие над украинцами – это россияне. «Шахедами», ракетами, боеприпасами, солдатами. Они уничтожают целые города. И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если, конечно, он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал.

Автор: Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 08:54;

  • Корреспондент Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Довольно странно слышать от Юрия Бойко в 2024 году слова о «радикалах», каких-то «языковых запретах», тезисы о церкви, которые обычно…".