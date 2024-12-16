“Тези, які зазвичай розповсюджують росіяни” – у РНБО реагують на Бойка
Фото: Андрій Коваленко/інстаграм
Доволі дивно чути від Юрія Бойка у 2024 році слова про “радикалів”, якісь “мовні заборони”, тези про церкву, які поширюють зазвичай росіяни, та про насильство над людьми, без згадки росії. Хочу нагадати Бойку, що єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни. “Шахедами”, ракетами, боєприпасами, солдатами. Вони знищують цілі міста. І було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо звісно він працює в інтересах України), публічно про це постійно нагадував.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Бойко, коваленко;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 08:54;
Кореспондент Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доволі дивно чути від Юрія Бойка у 2024 році слова про “радикалів”, якісь “мовні заборони”, тези про церкву, які поширюють…".