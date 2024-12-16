Заява Бойка – спроба створити проєкт контрольованої опозиції – Береза
Колишній лідер ОПЗЖ нардеп Юрій Бойко зробив заяву. Ця заява фактично анонсує старт нового політпроєкту під вибори… У ВР колишніх депутатів з ОПЗЖ називають “військовополонені”, через те, що вони готові голосувати за що завгодно по команді з Банкової аби їх не чіпали за проросійське минуле… Скоріше за все, це початок проєкту, який буде мати у майбутньому вигляд коаліції у ВР під умовною назвою “За примирення”…. Ми бачимо, як Зеленський та Єрмак намагаються створити проєкт контрольованої опозиції. Але вони підкладають міну під майбутнє України. І це факт.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: береза, Бойко;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 08:46;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній лідер ОПЗЖ нардеп Юрій Бойко зробив заяву. Ця заява фактично анонсує старт нового політпроєкту під вибори… У ВР колишніх…".