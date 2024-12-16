Заявление Бойко — попытка создать проект контролируемой оппозиции — Береза

Бывший лидер ОПЗЖ нардеп Юрий Бойко сделал заявление. Это заявление фактически анонсирует старт нового политпроекта под выборы… В ВР бывших депутатов из ОПЗЖ называют «военнопленные», потому что они готовы голосовать за что угодно по команде с Банковой, чтобы их не трогали за пророссийское прошлое… Скорее всего, это начало проекта, который будет иметь в будущем вид коалиции в ВР под условным названием «За примирение»… Мы видим, как Зеленский и Ермак пытаются создать проект контролируемой оппозиции. Но они подкладывают мину под будущее Украины.